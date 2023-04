Etwa 8000 m² Sterling OSB/3-Zero verbaute Graf-Holztechnik in dem neuen Logistikcenter und Fertigwarenlager für Prefa Aluminiumprodukte. Foto: West Fraser

Während die OSB-Struktur im Inneren des Gebäudes sichtbar bleibt, wurde das Flachdach von außen verkleidet, um zuverlässigen Wetterschutz zu gewährleisten.

Bereits seit mehr als zehn Jahren greift Graf-Holztechnik für die Umsetzung ausgewählter Aufträge regelmäßig auf Sterling OSB-Zero zurück. "Zum einen gefällt uns die hellere Optik der OSB-Platten und zum anderen die sehr gute Verarbeitbarkeit des Materials", verdeutlicht Manfred Schleifer, verantwortlich für den Einkauf bei Graf-Holztechnik. "Bei West Fraser können wir uns darauf verlassen, dass die Qualität und Maßhaltigkeit ebenso gewährleistet sind wie die Zuverlässigkeit bei der Belieferung." Diese Kriterien und die speziellen Anforderungen in der Umsetzung des Auftrages für die Firma Prefa führten dazu, dass sich Graf-Holztechnik auch hier für Sterling OSB-Zero entschied.

"Da für dieses Bauprojekt Sonderformate benötigt wurden, waren wir auf der Suche nach einem flexiblen Materialanbieter, der auf unsere Wünsche eingeht", so Schleifer. Sterling OSB-Zero ist laut Hersteller in allen gängigen Dicken und Längen erhältlich. Auch Großformate sind möglich.

"Kein Bauprojekt ist wie das andere", erklärt Reiner Kohlwey, Direktor Marketing und Akquisition in der DACH-Region bei West Fraser. "Die Bauunternehmen entwickeln mit ihrem Know-how Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen. Um ihre Planungen zu erleichtern, ist es eine logische Entscheidung, unsere Platten in unterschiedlichen Formaten und auch Sondergrößen anzubieten."

Graf-Holztechnik verbaute der Lagerhalle gleichmäßig verteilt scharfkantige OSB-Platten mit Maßen von 2780 x 2500 x 25 mm sowie 2800 x 2500 x 15 mm, letztere wurden mit Glaswolle ausgedämmt.

Neben der Formatvielfalt gab ein weiterer wichtiger Aspekt den Ausschlag für Graf- Holztechnik, Sterling OSB-Zero einzusetzen. Prefa legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Diverse Prozesse hat das Unternehmen nach eigenen Angaben dahingehend geprüft und dann entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

Auch das neue Firmengebäude in St. Georgen sollte ganzheitlich in nachhaltiger Bauweise errichtet werden. "West Fraser bezieht von Anfang an sein gesamtes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern", so Kohlwey. "Sterling OSB-Zero ist seit 2015 in der DACH-Region klimaneutral erhältlich. Mittlerweile sind unsere Platten nach der Bewertung des Beratungsinstitut Wood und des internationalen EPD-Systems aus Schweden sogar klimapositiv."