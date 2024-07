Düsseldorf (ABZ). – Wacker Neuson und der spanische Baumaschinenvermieter Axor schlossen nach eigenen Angaben am 10. Juni 2024 eine Vereinbarung über den Kauf von 100 Prozent der Geschäftsanteile der deutschen Axor-Tochtergesellschaft in Düsseldorf/Monheim durch Wacker Neuson Vertrieb Deutschland.

Die Übernahme soll im dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Der Geschäftsbetrieb der deutschen Axor-Tochtergesellschaft in Düsseldorf/Monheim wird dann als Standort der deutschen Wacker Neuson Vertriebsgesellschaft weitergeführt.



"Wir freuen uns, in der Metropolregion Rhein-Ruhr nun stärker aufgestellt zu sein. So rücken wir noch näher an die Kunden in dieser Region heran", erklärt Axel Fischer, Geschäftsführer Wacker Neuson Deutschland. "Die Kunden der deutschen Axor-Tochtergesellschaft können zukünftig durch Wacker Neuson noch umfassender bedient werden und unser gesamtes Dienstleistungsangebot nutzen."

Neben der regionalen Stärkung steht für Wacker Neuson der Ausbau der Geschäftsaktivitäten im Bereich Gleisbau im Fokus. Wacker Neuson in Deutschland wird dazu nach Abschluss der Transaktion die Gesellschaft als Wacker Neuson Railway am Standort in Düsseldorf/Monheim fortführen. Sie konzentriert sich auf die Vermietung und den Service von Maschinen für den Gleisbau, baut das Geschäft deutschlandweit aus und stärkt die Marktposition im Bereich Gleisbau.

Axel Fischer betont: "Unser Ziel ist es, unsere Aktivitäten im Bereich Gleisbau strategisch besser aufzustellen und im gesamten Bundesgebiet auszubauen. Dazu ist die dann als Wacker Neuson Railway GmbH agierende Gesellschaft ein wichtiger Schritt." Die deutsche Wacker Neuson Vertriebsgesellschaft verfügt über ein Servicenetz von rund 60 eigenen Standorten.