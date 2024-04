Rob van Erp (Paccar Parts Europe Manager Innovation und strategische Programme, l.) und Ronald Janssen (Eigentümer von Best Trucks) vor dem vor Ort installierten Stromversorgungssystem. Foto: DAF

Dieses sogenannte "Microgrid" besteht aus 750 dachmontierten Solarmodulen, einem Energiespeichersystem und modernen Energiesteuersystemen. Das "Microgrid" kann Lkw, die die Werkstatt verlassen, schnell aufladen und versorgt außerdem eine öffentliche Schnellladestation mit Strom.

Das Projekt von Paccar Parts Europe wurde speziell für Best Trucks entwickelt und begann mit der Installation eines Energiespeichersystems (ESS) mit einer Batteriespeicherkapazität von 480 Kilowattstunden, eines Energiemanagementsystems (EMS) und drei schnellen Ladeanschlüssen mit einer maximalen Leistung von 360 Kilowatt. Diese sind alle an die vorhandenen 750 Solarmodule auf dem Dach sowie an das Stromnetz angeschlossen. In der Werkstatt wurden zwei Ladestationen installiert, die Lkw mit Elektroantrieb innerhalb einer Stunde aufladen können. Eine dritte Schnellladestation ist öffentlich zugänglich.

Die "Microgrid"-Lösung eignet sich perfekt für die Bedürfnisse des Eigentümers von Best Trucks, Ronald Janssen: "Elektrofahrzeuge sollen unsere Werkstatt immer mit einer Batterieladung von mindestens 80 Prozent verlassen, damit diese nach der Wartung sofort weiterfahren können."

Das Energiemanagementsystem erfasst alle relevanten Daten – von den erwarteten Sonnenstunden über den Energieverbrauch bis hin zu Bedarfsspitzen im Stromnetz – und passt das System entsprechend an.