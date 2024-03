Westerlo/Belgien (ABZ). – DAF Trucks Vlaanderen ist laut eigenen Angaben kürzlich als "Factory of the Future" ausgezeichnet worden. Die prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die Entwicklung des im belgischen Westerlo ansässigen DAF-Werks für Fahrerhäuser und Achsen zu einem fortschrittlichen Hightech-Werk, das Unternehmensangaben zufolge weltweit zu den modernsten seiner Art zählt.

Kabinenwerk DAF Trucks Vlaanderen im belgischen Westerlo.

Der belgische Technologieverband Agoria vergibt jedes Jahr "Factory of the Future"-Zertifikate an ausgewählte innovative und nachhaltige Produktionsstätten in Belgien. Agoria vertritt mehr als 2000 Unternehmen und 320.000 Mitarbeiter in der Technologie- und Metallindustrie in Flandern, Wallonien und Brüssel. Ziel des Verbandes ist, Innovationen anzuregen und die belgische Industrie zu stärken.

"DAF Trucks Vlaanderen ist ein großartiges Beispiel für eine Fabrik der Zukunft", so Jolyce Demely, General Direktor von Agoria Flanders. "Unsere Technologiebranche kann nur international konkurrieren, wenn sie weiterhin besonders innovativ ist. Wir müssen das weiter fördern und unterstützen. Das ist die beste Möglichkeit, unsere Produktivität zu steigern und im von Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmten Wettbewerb der europäischen Industrie an vorderster Front zu bleiben. Das muss auch der wichtigste Schwerpunkt der flämischen Industriepolitik sein."

Die Auszeichnung "Factory of the Future" übergab der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (v. r.) an Stijn Van Eyken (Managing Direktor von DAF Trucks Vlaanderen) und Danny Pieter (Manager des Kabinenwerks). Fotos: DAF Trucks

Van Eyken fügt hinzu: "Darüber hinaus wurde das Achsenwerk komplett neu gestaltet, um neben höchster Qualität auch optimale Arbeitsbedingungen zu bieten. Ich bin mir sicher, dass die DAF XD, XF, XG und XG+ der neuen Generation auch aufgrund der hervorragenden in Westerlo hergestellten Fahrerhäuser und Achsen zum International Truck of the Year 2022 und 2023 gekürt wurden. Die Auszeichnung als 'Factory of the Future' zeigt erneut, wie erfolgreich die Hightech-Fertigungsindustrie in Belgien sein kann."