München (ABZ). – Die Broschüre "Krankenhaus-Bauprojekte in Deutschland – 2024 und Folgejahre" ist neu erschienen. Die eigenen Angaben zufolge umfangreichste Marktübersicht von Bauprojekten im deutschen Klinikbereich ist jetzt in Neuauflage erschienen. Insgesamt 1082 Bauprojekte im Krankenhaus-, Vorsorge- und Rehabilitationsbereich mit mehr als 30 Milliarden Euro Investitionssumme werden darin umfassend beschrieben. Mehr als 600 Projekte befinden sich noch im Planungsstadium, also vor Ausschreibungsbeginn, und somit dem interessantesten Zeitpunkt, mit vielen frühen Gestaltungsmöglichkeiten, teilt der herausgebende Verlag Schwab Marketing mit. Diverse erwähnte Projekte werden nicht öffentlich ausgeschrieben. Firmen, die sich direkt am Bau und an der Ausstattung von Kliniken beteiligen, erhalten mit der Übersicht ein hilfreiches Arbeitsmittel zur direkten Akquise. Firmen, die ab Baufertigstellung aktiv werden, können frühzeitig zukünftige Entwicklungen erkennen und entsprechende Maßnahmen planen, verspricht der Herausgeber. Jedes der Bauprojekte zeigt die vollständige Klinik-Anschrift, den Namen des Bauträgers, eine genaue Beschreibung des Bauvorhabens mit Investitionssumme und Ausschreibungsstand (soweit bekannt). Die vollständigen Adressen der planenden Architekten, Bauleitung und medizintechnischen Planer ergänzen die Informationen und können direkt für Marketing- und Verkaufsmaßnahmen eingesetzt werden. Auch Auszüge, wie Bundesländer, PLZ-Bereiche oder nur die Kontakte der Architekten/Klinikplaner sind lieferbar.