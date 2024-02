Roermond/Wittlich (ABZ). – Der dreigeschossige Neubau des "WILàvie" in Wittlich vereint unter seinem Dach auf rund 3700 m² Räume für eine achtgruppige Kindertagesstätte, für das "Haus der Jugend" sowie für das "Mehr-Generationen-Haus". Ziel der Kreisstadt war es, in nachhaltiger Bauweise einen Ort zu schaffen, an dem sich Jung und Alt aus aller Welt begegnen können, wie der Baustoffhersteller Rockpanel berichtet.