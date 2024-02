Um dem entgegenzuwirken, hat das Softwarehaus aus Lohne jetzt weitere Ortungsportale wie GeoCapture Beacons, Hilti ON!Track oder Inseego an seine Baustellenlösung 123erfasst angebunden. Durch die Anbindung der verschiedenen Herstellerportale und Ortungsanbieter in einem einzigen System sind alle Geräte in einer Übersicht zusammengefasst, so das Unternehmen weiter.

Die Ortung in unterschiedlichen Systemen entfällt. Nun können die Anwendenden in dem Modul Geräte mit dem Standort Add-On mindestens 50 Geräte und Werkzeugmaschinen übersichtlich beobachten und verfolgen – und somit dem Verlust der Geräte entgegenwirken. 123erfasst ist auf der digitalBAU in Halle 1, Stand 301 vertreten.