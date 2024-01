Zufrieden mit der Geschäftsbeziehung: Kathleen Dias (Managing Director, Marlboro Crane Hire, v. l.), Mark Dahlen (Sales Manager, Marlboro Crane Hire), Jacques Giezen (Workshop Manager, Marlboro Crane Hire), Shaun Swart (Technician, Marlboro Crane Hire) Foto: Tadano Europe

Johannisburg (ABZ). – Auf die Frage, warum er sich für den neuen Tadano AC 4.080-1 All-Terrain-Kran entschieden hat, ist Oliver Dalais, Inhaber von Marlboro Crane Hire aus Johannesburg, um eine Antwort nicht verlegen

"Uns hat vor allem die hervorragende Reichweite des 60-Meter-Auslegers in Kombination mit der überaus kompakten Bauweise dieses Krans überzeugt. Das macht ihn auch auf engen Baustellen einsetzbar, auf denen er dann mit seiner unschlagbaren Hubkraft bei steilen Ausleger-Positionen punkten kann", nennt er die wichtigsten Vorteile des AC 4.080-1 für sein Unternehmen.

Ein Vertrauensbeweis

Überreicht wurde der Kran von Jared Terry, Sales Manager beim Tadano Vertragshändler MMS Mobile Cranes. Er sagt: "Wir haben uns sehr darüber gefreut, den neuen Tadano AC 4.080-1 an unseren guten Kunden Marlboro Crane Hire übergeben zu dürfen. Die Entscheidung von Marlboro für diesen Kran ist ein Vertrauensbeweis in uns und in die Marke Tadano. Das werten wir als gutes Zeichen für unsere beiden Unternehmen auf dem südafrikanischen Markt."

Marlboro hat den Tadano AC 4.080-1 mit dem stufenlos verstellbaren Abstützsystem Flex Base, der IC-1 Remote und abwinkelbarer Hauptauslegerverlängerung geordert.

Große Flexibilität

"Die umfassende serienmäßige und optionale Ausstattung des Krans ist für uns ein erneuter Beleg dafür, dass Tadano immer wieder sehr erstaunliche Maschinen mit vielen innovativen Lösungen auf den Markt bringt, die darauf abzielen, die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu erfüllen", outet sich Marlboro Geschäftsführerin Kathleen Dias als Fan der Marke.

Und auch sonst ist das Unternehmen laut eigener Angabe mit der Geschäftsbeziehung außerordentlich zufrieden "Das Tadano Team gibt nicht nur immer alles für seine Kunden, sondern ist dabei auch noch besonders schnell – mehr kann man sich von einem guten Kundendienst nicht wünschen", sind sich Oliver Dalais und Kathleen Dias einig.

Marlboro Crane Hire wird den neuen AC 4.080-1 in seiner Johannisburger Niederlassung stationieren und dort bei möglichst vielen Kunden und Baustellen einsetzen – aufgrund der großen Flexibilität dieses Krans, sollte das kein Problem sein, ist das Unternehme sicher.

Marlboro Crane Hire ist 1992 als Spezialunternehmen für Hebelösungen gegründet worden. Die Kunden aus den Bereichen Bergbau sowie dem Bau- und Industriesektor schätzen laut eigener Aussage vor allem die Qualität und Zuverlässigkeit des BEE-zertifizierten Krandienstleisters, der mit seiner modernen All-Terrain- und Raupenkran-Flotte Hebelösungen bis 1200 t anbietet.