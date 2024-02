Düsseldorf (dpa). – Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat eine Initiative zur Entrümpelung von Bauvorschriften gestartet. Unter dem Motto "Bürokratie am Bau Ciao!" wendet sich das NRW-Bauministerium auf seiner Internetseite ans Fachpublikum.

Architekten, Ingenieure, Handwerksunternehmen, Behörden und Bauherren sind aufgerufen, dort konkrete Vorschläge einzureichen, wo es aus ihrer Sicht überflüssige oder zumindest auf den Prüfstand gehörende Vorschriften gibt.

Grundsätzlich gewährleisteten Bauvorschriften Sicherheit, Qualität und dienten der Gefahrenabwehr, betonte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in einer Mitteilung. Zunehmend tauchten aber in DIN-Vorschriften auch andere Belange auf, etwa zur Steigerung des Komforts, die das Bauen verteuerten. "Und genau damit wollen wir uns beschäftigen. Welche Regelung braucht es wirklich?".

Dabei setzt Scharrenbach auf die Praktiker: Wer tagtäglich mit dem Bau zu tun habe, könne nun mit seinen Anregungen "Co-Kreator der Bauvorschriften in Nordrhein-Westfalen werden", erläuterte sie. So könnten Material und Kosten gespart werden. Alle eingereichten Vorschläge sollen zunächst von einem Innovationsausschuss im Ministerium überprüft und anschließend an die Baukostensenkungskommission des Landes zur Weiterberatung übergeben werden. Ausdrücklich kein Gegenstand der neuen Landesinitiative sei es, im Verfahren befindliche oder erteilte Baugenehmigungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.