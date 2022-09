Sicher, schnell und wirtschaftlich Gerüste montieren – mit dem PERI-UP-Gerüstbaukasten ist das dem Hersteller Peri zufolge kein Problem. Denn das Gerüstsystem erspare Gerüstbauern in vielen Situationen das aufwendige Montieren von Kupplungen. Welche weiteren Vorteile der Gerüstbaukasten mit sich bringt, erfahren Interessierte am Peri-Messestand, mit dem das Unternehmen auf der diesjährigen NordBau in Neumünster vertreten ist. Doch Peri hat noch andere smarte Lösungen im Messegepäck dabei. Foto: Peri Deutschland

Im Fokus des Messeauftritts stehen unter anderem der Gerüstbaukasten PERI UP und das Wandschalungssystem MAXIMO.

Innovationen aus der Baubranche, aktuelle Informationen rund ums Bauen, Produkte und Dienstleistungen – die NordBau bietet seit 1956 eine Plattform für Fachpublikum sowie für Bauinteressierte gleichermaßen. Auch für den Schalungs- und Gerüstexperten Peri ist die Messe in Neumünster laut eigenen Angaben ein wichtiger Termin im Kalender. An seinem Messestand präsentiert das Unternehmen sein Schalungs- und Gerüstbauportfolio auch im Norden Deutschlands.

PERI UP im Fokus

Auf der Messe legt Peri einen besonderen Fokus auf die Präsentation seines PERI-UP-Gerüstbaukastens. Das System vereint die Vorteile von Rahmen- und Modulgerüst in einem integralen Baukasten. Der Clou hinter dieser neuen Generation an Gerüstsystemen sind die integrierten Gerüstknoten. Sie befinden sich an allen zentralen Vertikalbauteilen sowohl an Rahmen als auch an Stielen und sind dort jeweils fest mit dem Bauteil verschweißt. Die Gerüstknoten bieten insgesamt bis zu acht Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel für je vier Riegel und vier Diagonalen. Mit den optimierten Riegeln, die mehr Anschlussmöglichkeiten bieten, entstehen bis zu 16 Anschlüsse im Knotenbereich.



Mit dem PERI-UP-Gerüstbaukasten hat der Hersteller ein System entwickelt, das es Gerüstbauern erlaubt, ihr Portfolio einfach zu erweitern. Bei ihren Kunden punkten die Gerüstbaubetriebe so durch individuelle Lösungen aus einer Hand. Fotos: Peri Deutschland

Die integrierten Gerüstknoten ersparen Gerüstbauern beim Aufbau an vielen Stellen das aufwendige Montieren von Kupplungen. Zum PERI-UP-Gerüstbaukasten gehört auch der Easy Stiel. Mit dieser Lösung sind Unternehmen für den Baualltag optimal vorbereitet, versichert der Hersteller – denn er hat die Flexibilität quasi von Grund auf in das System integriert. Durch das metrische Raster und die unterschiedlichen Längen der Horizontalriegel eigne sich die Stielbauweise für variable Gerüstbreiten, zum Beispiel für die Systemweiten SW06 und SW09. Auf diese Weise lassen sich Fassaden mit vielen Auskragungen, Balkonen, Erkern und ähnlichen architektonischen Elementen einfach, schnell und sicher in der Stielbauweise einrüsten.

Besonderheit von Alimak

Als weiterer Bestandteil des PERI-UP-Gerüstbaukastens zeigt Peri auf der NordBau ein besonderes Gerüsttransportsystem von Alimak. Auf den ersten Blick scheint der Alimak STS 300 ein klassischer Materiallift für den Transport am Gerüst zu sein. Doch beim genauen Hinschauen verbirgt sich hinter der Produktentwicklung für den PERI-UP-Gerüstbaukasten ein neues Konzept: ein Gerüsttransportsystem, das Gerüstbauer bei der effizienten und sicheren Montage und Demontage von Gerüsten wirkungsvoll unterstützt.

Der besondere Kniff der Neuentwicklung steckt in den Körben: Die für den STS 300 entworfenen Transportboxen sind nicht fest im System integriert, sondern am Boden abnehmbar. Optional montierte Räder machen die Körbe außerdem mobil, sodass sie einen horizontalen Transport am Boden ermöglichen.



QuickSolve ist eine schnelle und einfache Applikation für die Planung einfacher Grundrisse.

Informieren über MAXIMO

Auf der Messe erfahren Besucher außerdem Wissenswertes über die Rahmenschalung MAXIMO. Die einseitig bedienbare Ankertechnik, das Richtschloss BFD und die Sicherheitstechnik machen sie zu einer der schnellsten Wandschalungen auf dem Markt, verspricht Peri. Mit MAXIMO lässt sich nachweislich bis zu 50 % schneller arbeiten als mit herkömmlichen Rahmenschalungen. Das bestätigen nicht nur die Kunden von Peri sondern auch unabhängige Zeitmessungen des Instituts für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau. Für mehr Sicherheit auf der Baustelle präsentiert das Unternehmen außerdem das PROKIT EP 110. Dabei handelt es sich um eine schnell zu montierende Absturzsicherung für den freien Deckenrand. Die1,1 m hohen Seitenschutzgitter, Geländerpfosten sowie die zugehörigen Montagefüße lassen sich dabei ohne Planungsaufwand flexibel an Decke oder Wand anbringen – auch bei komplizierter Bauwerksgeometrie.

Ein weiteres Tool für schnelleres Arbeiten auf der Baustelle zeigt Peri mit dem QuickSolve Planner. Die digitale Lösung ist die schnelle und einfache Anwendung für die Planung von einfachen Grundrissen. Mit diesem Planer können Anwender einfache Grundrisse – zum Beispiel mit der MAXIMO-Rahmenschalung – planen, takten und einschalen. Baustellengerechte Stücklisten lassen sich ebenso einfach ausgeben wie2D- und 3D-Ansichten der Lösungen.

Zu finden ist Peri auf der NordBau in Halle 5 am Stand 5213.