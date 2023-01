Berlin (ABZ). – Das Quartier Speicherballett ist laut den Umweltingenieuren InnoVision Berlin Wohnen direkt am Wasser, das vielfältige Aspekte von Nachhaltigkeit integriert. Die Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen ist ein Plus, das das Quartier vor Gettoisierung in jedweder Richtung schützen soll.

Geplant sind mehr als 600 Wohneinheiten, mit etwa einem Drittel Eigentums- und zwei Dritteln Mietwohnungen, die aus mehreren Bauabschnitten bestehen. Teilabschnitt 1 ist die denkmalgerechte Sanierung der beiden historischen Speicher, die bereits 2021 fertiggestellt wurden. Eine soziale Infrastruktur wird über eine quartierseigene Kita und Spielplätze gewährleistet. Der sich gerade im Bau befindliche "Havel-Speicher" ersetzt den abgerissenen historischen Speicher und passt sich als Neubau in seiner Kubatur und Gestaltung dennoch an die bestehenden sanierten Speicher an. Der Bauabschnitt "Havelkiesel" ist ein Wohnensemble bestehend aus drei abgerundeten und namensgebend, kieselförmigen, Baukörpern. Den nördlichen Abschluss des Quartiers Speicherballett bildet der "Havelbogen", ein Pendant zum ebenfalls geschwungenen "Havelkiesel". Beide Baukörper setzen mit ihrer organischen Form einen interessanten Kontrast zu der strengen historischen Speicherarchitektur. Das zu InnoVision gehörende PlanTeam Schwarz hat für die Quartiersteile Havelkiesel und Havelbogen die Grundlagenermittlung, die Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Entwurfsplanung sowie die Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Vergabe, die Mitwirkung bei der Vergabe und die Bauüberwachung übernommen. Das Quartier Speicherballett entsteht in verschiedenen Bauphasen. Nach der Fertigstellung der historischen Speicher folgen der vom PlanTeam Schwarz vollständig betreute "Havelkiesel", der sich gerade nach durchgeführter Planung im Bau befindet.