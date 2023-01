Sascha Breitscheidel ist neuer Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Iveco Magirus. Er übernimmt für Achim Specht, der sich nach 16 Jahre im Konzern in den Ruhestand verabschiedet. Zeitgleich zur Verwaltung des Personalressorts ist er für die Iveco Group als Head of Human Resources für die DACH-Region sowie als Head of Human Resources für die Business Unit Truck in Deutschland und der Schweiz tätig. Als Personalleiter für einen großen Pharmalogistiker war Breitscheidel zudem für 21 Logistikzentren mit insgesamt rund 5000 Beschäftigen zuständig.

