Baden-Baden (ABZ). – Schöck Isokorb feiert im April 2023 sein 40-jähriges Jubiläum, wie das Unternehmen vor Kurzem bekannt gab.

Mit seiner Erfindung zur Minimierung von Wärmebrücken an auskragenden Bauteilen habe Eberhard Schöck, Gründer des gleichnamigen Unternehmens, 1983 die Baubranche revolutioniert: Isokorb setzte neue Standards. Eberhard Schöcks Vision "Das Bauen einfacher machen" ist die DNA des Unternehmens. Dafür entwickelt Schöck innovative Techniken fortlaufend weiter. Geht es um den einfachen, energieeffizienten und sicheren Anschluss von auskragenden Bauteilen an Gebäude, ist Isokorb daher bis heute Stand der Technik.

Das tragende Wärmedämmelement ist bauphysikalisch, wirtschaftlich und gestalterisch einmalig in der Branche. "Die Erfindung des Schöck Isokorb war einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens. Er ist heute so innovativ wie damals und steht exemplarisch für die Maßstäbe, die wir an die Entwicklung unserer gesamten Produktpalette stellen: zukunftsweisendes Bauen, bessere Umweltverträglichkeit, mehr Sicherheit, einfaches Handling und daraus resultierend Wirtschaftlichkeit", sagt Mike Bucher, Vorstandsvorsitzender der Schöck AG. Seit 1983 vertreibt Schöck ein breites hoch spezialisiertes Portfolio für die unterschiedlichsten Anwendungen im Neubau und in der Sanierung. Im Austausch mit Experten, Partnern und Kunden fließen fortlaufend neue Ideen in die Produktentwicklung ein, um Isokorb noch besser an Marktanforderungen anzupassen. Den einen Isokorb gibt es also gar nicht.

Stattdessen hat Schöck in den vergangenen 40 Jahren tausende von Varianten entwickelt: von der Standardanwendung bei frei auskragenden oder gestützten Balkonen, Attiken, Loggien, Laubengängen oder Balkonen mit Höhenversatz, bis hin zu individuellen und anspruchsvollen Einbausituationen bei ausgefallenen Geometrien und der Anwendung im Holzbau.

Das Ziel von Schöck ist es, für die jeweiligen Anforderungen immer die einfachste und beste Lösung anbieten zu können. Dazu gehört neben einer umfangreichen Wissensvermittlung, detaillierten technischen Informationen und digitalen Services auch ein kompetentes und persönliches Beratungs- und Serviceteam, bestehend aus Produktingenieuren, Anwendungstechnikern und Einbaumeistern. Zum Jubiläumsjahr bietet Schöck neue Lösungen für die steigenden Anforderungen an die Trittschallreduzierung und Erdbebenbemessung sowie an das Schwingungsverhalten bei Balkonen.

Die nächste Produktneuheit aus dem Hause Schöck steht bereits in den Startlöchern: eine Isokorb-Weiterentwicklung für Attiken und Brüstungen. Die Produktneuheit zeichnet sich laut Herstellerangaben durch ein deutlich einfacheres Handling aus und sichert so einen einfachen und beschleunigten Bauablauf.