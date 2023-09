Sicher sanieren und umbauen

Duisburg (ABZ). – Am 7. und 8. November 2023 findet in Duisburg der erste Fachkongress zum Bauen im Bestand statt, wie die BG BAU unlängst angekündigt hat. Die zweitägige Veranstaltung richtet sich der Genossenschaft zufolge an Wohnungs- und Handwerksunternehmen, an Fachleute aus dem Gebäudemanagement, der Planung und Bauleitung sowie an Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren.