Steuereinnahmen steigen weiter: Nachdem die Steuereinnahmen in Deutschland 2020 erstmals seit dem Jahr 2009 gesunken waren, geht es seither wieder regelmäßig aufwärts. In ihrer aktuellen "Steuerschätzung Mai 2024" sagen die Experten jetzt Einnahmen in Höhe von 950,3 Milliarden Euro für dieses Jahr voraus, was einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Ist-Ergebnis von 2023 entspräche. Auch für die Jahre bis 2028 wird derzeit mit jährlich weiter steigenden Steuereinnahmen gerechnet (Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF)). Grafik/Text: imu-Infografik

In ihrer aktuellen "Steuerschätzung Mai 2024" sagen die Experten jetzt Einnahmen in Höhe von 950,3 Milliarden Euro für dieses Jahr voraus, was einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Ist-Ergebnis von 2023 entspräche. Auch für die Jahre bis 2028 wird derzeit mit jährlich weiter steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF)