Thomas Rappuhn ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der TÜV Nord AG. Er löst planmäßig Thomas Bidermann ab, der dem Rat seit 2020 vorstand. Der Diplom-Ingenieur Rappuhn, Vorstandsmitglied der Aktionäre TÜV Nord e. V. und TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e. V., gehört dem Aufsichtsrat bereits seit 2018 an. "Der schnelle technologische Wandel wird in Unternehmen wie der TÜV Nord Group besonders greifbar", sagte Rappuhn nach seiner Wahl in Hannover. "Eine zuverlässige Energieversorgung, der nachhaltige Umbau der Mobilität und geschützte IT-Systeme gehören zu den Hauptaufgaben des Konzerns, die der neue Aufsichtsrat aktiv begleiten wird."

