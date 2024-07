Bad Soden (ABZ). – Für Instandhaltungsverantwortliche erleichtert das Wartungsmanagement-Tool Excelation:assets die Organisation, Durchführung, Kontrolle und Dokumentation von Wartungen, spontanen Aufgaben und regelmäßigen Prüfterminen, so die Firma Dr. Eckhardt + Partner. Auftraggebende und Technikpersonal greifen online darauf zu und bleiben in Echtzeit auf Stand. Wünsche der Community aufgreifend, verknüpft das aktuelle Update 2.4 die Cloudlösung Excelation:assets mit unternehmenseigenen Systemen und erweitert den individuellen Nutzungsspielraum.

Ob ad hoc anfallende Reparaturen oder regelmäßige Prüfprozesse – je mehr Elemente, desto mehr Technik und Termine. Excelation:assets arbeitet laut Entwickler als Gedächtnisstütze, Kalender und Kommunikationswerkzeug mit. Um absolvierte Abnahmen jederzeit präsentabel und griffbereit zu halten, lassen sich Daten nun ins flexible CSV-Format exportieren. So zeigen oder überreichen Anwendende den Nachweis bei Live-Terminen im Handumdrehen im weitverbreiteten Excel.

Zwei Ansichten sprechen beide Seiten workflowgerecht an: die "Manager"- und die "Assistant"-Ansicht. In der "Manager-App" legen Entscheidungsträger – standort- und bereichsbezogen – Anlagensysteme, Fahrzeuge, Objekte, Hintergrundinformationen und Wartungstermine sowie - intervalle fest und ordnen sie internen oder externen Fachkräften zu. Sie erledigen sowohl spontan Anfallendes als auch regelmäßige Prüfprozesse. Die aktuelle Update-Version setzt auf Informationsdiät: "Manager" definieren neue Vertragspartner auf Wunsch für eine einzige Gruppe – eine Region zum Beispiel, einen Standort, einen Themenbereich oder ein bestimmtes technisches Element. So lesen Ausführende, also "Assistants", ausschließlich, was sie betrifft. Das beugt langem Suchen vor und erleichtert zielführendes Arbeiten.

Der eine ordnet nach Postleitzahlen, die andere chronologisch und ein dritter nach Häufigkeit. Für Freunde individueller Vorlagen erlaubt die weiterentwickelte Lizenzsoftware freies Verändern der Feldreihenfolge: Sowohl bestehende als auch neu eingefügte Vorlagenfelder verschieben Strukturfans innerhalb der Gruppe an eine beliebige Position, erklärt das Unternehmen.

Dr. Eckhardt + Partner liefert die Software mit der Buchung einer Software-as-a-Service (SaaS) Lizenz übers Netz.