Teutschenthal (ABZ). – Der Bergbau ist im Wandel – Aufgaben verändern sich. Wurde in Teutschenthal bei Halle an der Saale noch bis 1982 Stein- und Kalisalz bergmännisch abgebaut, umdaraus Speisesalz und Dünger herzustellen, werden heute die durch die Gewinnung entstandenen Hohlräume unter Tage mit mineralischen Abfallstoffen aus kommunalen und industriellen Anlagen, dem sogenannten Versatz, wieder verfüllt, berichtet der Baumaschinenhersteller Zeppelin.

In den Hohlräumen in mehr als 700 m unter Tage kann der Dozer mit seinen kompakten Abmessungen optimal arbeiten. Foto: Zeppelin

Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die aufgefahrenen Hohlräume werden im Zuge der Nachsorge gegen erneute Gebirgsschläge gesichert. Gleichzeitig wird die ordnungsgemäße Entsorgung von mineralischen Abfällen und Rückständen aus Müllverbrennungsanlagen, Rückständen aus Abfall- und Abwasser-behandlungsanlagen sowie Schlämmen aus der Industrie sichergestellt.

Dazu bedient sich die GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG – die ein Tochterunternehmen der Oberstdorfer Geiger-Unternehmensgruppe ist – einer neuen Baumaschinentechnik in Form eines Cat D2 XL. Es ist die erste Raupe ihrer Art, die in dieser Konfiguration in Deutschland in 713 m Teufe, so der bergmännische Ausdruck für Tiefe, im Einsatz ist. Bevor sie Premiere hatte, war ihr eine Testphase über Tage vorausgegangen.

"Wir wollten sehen, wieweit das Gerät mit seiner Verlängerung schieben kann, weil in dieser Form noch niemand so damit gearbeitet hat", erklärt Erik Fillinger, technischer Geschäftsführer bei GTS. Mit der Aufgabe, eine passende Baumaschinentechnik für den Einbau von Versatz anzubieten, waren Fred Kraus, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin-Niederlassung Leipzig, und Reinhold Bosl, Verkaufsleiter vom Zeppelin-Konzernkundenbereich, konfrontiert. Sie holten die Zeppelin-übergreifend tätige Abteilung Customizing mit ins Boot.

"Fast zeitgleich gab es eine ähnliche Anfrage, die unsere Kollegen in der Niederlassung Hannover für die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Standort Schacht Konrad bearbeiteten. Wir konnten dann das System für die GTS übernehmen und an den dortigen Einsatz anpassen", erklärt Kraus – seit 1994 betreut er den Standort in Teutschenthal. Dort sind die Abmaße der Fahrstrecken der limitierende Faktor.

"Wir wollen kein Volumen verschenken und auch den Hohlraum bis unter die Firste nutzen", so Guido Reise, Leiter Instandhaltung Maschinen- und Elektrotechnik. Die Lösung: Ein 3,5 m langer Schiebeschild wird nun vor das Schild der neuen Cat-Raupe manuell angebaut, sodass die Raupe die ehemaligen Abbaukammern und Strecken bis unter die Firste verfüllen kann. Die Schildverlängerung lässt sich von der Fahrerkabine heben und senken – die Neigungshydraulik wird von Hand eingestellt.

"Wir haben die Leistung der Baumaschine mit einem Drittel der Versatzleistung kalkuliert", erklärt Grubenbetriebsführer Lucas Kempe. Das bedeutet 120 bis 130 t pro Schicht muss die Raupe an Versatzbaustoffen einbauen. Damit soll sie ein spezielles Bergbaugroßgerät unter Tage mit 28,5 t Einsatzgewicht unterstützen, das sieren muss.

Ein weiterer Schwerpunkt, bei dem die Raupe zum Einsatz kommen soll, ist der Fahrbahn- beziehungsweise der Wegebau der Fahrstrecken. Mit ihrem dreiteiligen Heckzahnaufreißer sollen Fahrwege mit der Raupe gelockert werden. "Wir bringen im Anschluss Wasser auf den Untergrund auf, das Salz wird hart und sorgt für eine glatte Oberfläche, sodass die Fahrwege wieder plan sind", führt Kempe aus. Wenn dann der Stahl des Schildes auf das Salz trifft, verstärkt das mit der Zeit den Verschleiß am Unterschraubmesser, das dann gewechselt wird. Eine extra installierte SEKA-Schutzbelüftung am Heck sorgt für gefilterte Atemluft in der Kabine.