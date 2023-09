Die Weycor-Modelle 40 und AR 520 arbeiten laut Hersteller auch im Team wirtschaftlich und erfolgreich. Foto: Atlas Weyhausen

"Unsere Weycor-Radlader können auch alt werden. Sie sind letztlich wertstabil. Falls wir einen nach zehn oder mehr Jahren abgeben, erzielen wir beste Preise", sagt Volker Kreye, Geschäftsführer der Garten- und Landschaftsbau Kreye GmbH aus Ganderkesee bei Bremen. Vom kleinen Weycor-Modell 40 mit 3,5 t Dienstgewicht bis zum großen AR 520 mit 6,5 t Dienstgewicht hat der GaLaBauer ein großes Maschinenportfolio in Benutzung.

Der Grund hierfür liegt ihm zufolge in der äußerst stabilen und durchdachten Konstruktion der Weycor-Radlader von Atlas Weyhausen. Ein Beispiel sei das standfeste und wartungsarme Knickpendelgelenk. Zusammen mit den verbauten Starrachsen ergibt sich eine robuste Basis für den effektiven Geländeeinsatz. Die Starrachsen haben eine Pendelung von ± 12° im Hinterwagen und einem beidseitigen Knickwinkel von 40°. Das ermöglicht eine gute Geländegängigkeit, hohe Wendigkeit und – auch durch den tiefliegenden Schwerpunkt – Kippstabilität.

Ausgerüstet sind die verschiedenen Weycor-Modelle überwiegend mit Deutz-Motoren und durchgängiger Technik, wie sie sonst nicht zu finden sei. Ein Beispiel hierfür ist nach Aussage des Unternehmens das kombinierte Brems-Inchpedal. Bei ihm läuft der Nutzer nicht Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren. Ein großzügig bemessener Inchbereich ermöglicht die feinfühlige Verteilung der Schub- und Hubkräfte. Das resultiert in weniger maschinellem Verschleiß und in weniger Spritverbrauch, erläutert Atlas Weyhausen.

"Uns gefällt an unseren Weycor-Radladern gut, dass wir wenig Ärger mit ihnen haben. Sie arbeiten gut und schnell, fallen nicht aus und sind langlebig", sagt Kreye. Die richtige Maschine für die jeweiligen Einsätze zu haben, ist die beste Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit. Dass das so ist, dafür sorgt der regionale Händler, die Werner Seemann GmbH mit Niederlassungen in Ostfriesland, Osnabrück und Ganderkesee. Natürlich gehört schnelle Hilfe mit Service, Reparatur und Ersatzteillieferung zum Angebot der Firma. In erster Linie geht es aber um gute und fachkundige Beratung. Nur die zur Aufgabe passende Maschine ist eine gute Maschine.

"Ich bin zwar 2 Meter groß, kann aber trotzdem in jedem Weycor-Radlader bequem sitzen und arbeiten", erklärt Jens Binnemann, der Werkstattleiter von Kreye GaLaBau. Das ist für einen Arbeitsplatz, der tagtäglich und oftmals für viele Stunden genutzt wird, wirklich wichtig.

Auch in dicker Winterkleidung fühle man sich in der Kabine nicht eingesperrt. Zudem ist beim Thema Sicht ein technisches Detail von großer Bedeutung – die Weycor-Z-Kinematik: Die zum Vorderwagen verjüngte Ladeschwinge erlaubt beste Sicht auf das unmittelbare Arbeitsfeld und das Anbauwerkzeug. Darüber hinaus ermöglicht die Z-Kinematik hohe Reißkräfte und Hubhöhen. Sie biete außerdem optimale Voraussetzungen für den Einsatz von Palettengabeln. "Natürlich sind unsere Radlader mit einer Zentralschmieranlage und Bioöl ausgerüstet. Auch das spart Zeit und Geld", sagt Binnemann.