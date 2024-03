Die Siding-Paneele in verschiedenen Baubreiten eignen sich für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden als Leichtbausystem, einschließlich An- und Abschlussprofilen. Fotos: Zambelli Holding Die Siding-Paneele in verschiedenen Baubreiten eignen sich für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden als Leichtbausystem, einschließlich An- und Abschlussprofilen. Fotos: Zambelli Holding

Grafenau (ABZ). – Die DACH+HOLZ International bleibt der bedeutendste Treffpunkt der Dach- und Holzbranche in ganz Europa. Für Zambelli, Spezialisten für Dachentwässerungs- und Metalldachsysteme, ist die etablierte Fachmesse seit vielen Jahren eine Pflichtveranstaltung. Auch in diesem Jahr zeigt das Traditionsunternehmen aus Bayern Fachbesuchern in Halle 7 an Stand 203 ein umfassendes Bild seiner Leistungen.

Dabei immer im Fokus: das Thema Nachhaltigkeit. Die DACH+HOLZ International gewährt nicht nur einen umfassenden Überblick über Neuheiten rund um den Werkstoff Metall. Im Mittelpunkt stehen zudem Themen wie die "Digitalisierung im Bau" sowie "Zukunft und Nachhaltigkeit", denn das Bauwesen ist für die erfolgreiche Umsetzung der Energie- und Klimawende unverzichtbar. Passend zu diesen Aspekten präsentiert Zambelli auf seinem 144 m² großen Stand funktionale, langlebige und verarbeiterfreundliche Lösungen aus Baumetallen. Als führender Hersteller von Dachentwässerungssystemen arbeitet Zambelli kontinuierlich an Neuheiten und Produktverbesserungen.

So präsentieren die Entwässerungsspezialisten auf der diesjährigen DACH+HOLZ interessante Ergänzungen und Updates rund um die Produktlinien des Zambelli Meister-Systems. Unter dem Qualitätssiegel der Zambelli Kompassrose und der Montageerleichterung durch die 3-Punkt-Verbindung erfreut sich das Zambelli-System zunehmender Beliebtheit. Auch das Farbsystem Robust wird aufgrund steigender Nachfrage prominent präsentiert.

Diese moderne Produktlinie ist überwiegend aus bandbeschichtetem Stahlband gefertigt. Der standardmäßige Zink-Magnesium-Korrosionsschutz und die kratz- und farbbeständige Oberflächen-Optik machen das System zum breiten Vorteilsführer für Entwässerung im modernen Hochbau. Darüber hinaus wird den Fachbesuchern eine effiziente Lösung für die Lagerung beim Handel und Handwerk im Systemgedanken vorgestellt.

Ein weiteres thematisches Highlight ist der Sandwichpaneelrinnenhaken. Das innovative Modulsystem ist mit den gängigsten Trapez-Sandwichprofilen kompatibel. Der neueste Clou: Die innovative Plascoat-Beschichtung gewährleistet laut Hersteller bestmöglichen Korrosionsschutz und Witterungsbeständigkeit. Sie bietet einen vergleichbaren Schutz wie eine Feuerverzinkung, verleiht aber eine homogenere Oberflächenoptik. Zambelli hat das Sandwichpaneel-Produktsortiment aufgrund großer Nachfrage zuletzt umfangreich weiterentwickelt und die digitale Beratung durch den neuen Sandwichpaneelrinnenhaken-Konfigurator perfektioniert.

Online-Tool

Mit dem Online-Tool können Interessierte Schritt für Schritt ihr eigenes Sandwichpaneelrinnenhaken-Set planen. Der neue Online-Konfigurator ist nur ein Teil des umfassenden digitalen Services von Zambelli. Nach dem Relaunch der Website stehen den Nutzern umfangreiche Informationen zur Funktionalität und Montage aller zentralen Produkte zur Verfügung. Zudem gibt es ein breites Angebot an Datenblättern und technischen Daten zum Download.

Neben der Vorstellung des beliebten Portfolios, zeigt Zambelli aber auch einige Innovationen. Mit dem Attika-Stutzen wird eine lückenlose Verbindung zwischen Fassade, Flachdach und Ablaufrohr geschaffen. Eine optisch ansprechende und systemkompatible Lösung. Zusätzlich stellt Zambelli den Wasserfangkasten Design, mit einer formschlanken Verbindung von Bodenblech und Mantel, vor.

Mit dem neu entwickelten Kastenrinnenverbinder wurde eine wichtige Lücke im Bereich der Kastenrinnen geschlossen. Der Zambelli Regenwassersammler in schlanker Ausführung rundet die Sortimentsgruppe rund um das Thema nachhaltige Regenwassernutzung ab. Neben der Präsentation der bekannten RIB-ROOF Metalldachsysteme mit Zubehör und dem auf der DACH+HOLZ 2020 erstmals gezeigten Thermo-Z Distanzprofil wird ein Messehighlight das Zambelli Siding Profil sein. Die Siding-Paneele in verschiedenen Baubreiten eignen sich für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden als Leichtbausystem, einschließlich An- und Abschlussprofilen. Der brandneue Rollenclip ergänzt und komplettiert die RIB-ROOF Befestigungsprodukte bestehend aus Standard-Gleitclip, Richtclip und Richtprofil.

Zusätzliche Rollenlagerungen



Im Unterschied zu dem bewährten Gleitclip enthält diese Variante zusätzliche Rollenlagerungen, um die Dilatationsbewegungen der dort aufgelagerten Profilbahnen durch eine minimierte Rollreibung aufzunehmen. Entsprechend dem Messefokusthema "Zukunft und Nachhaltigkeit" präsentiert Zambelli sein bewährtes Gründach. Das konzipierte Komplettdach mit einfach zu verlegendem Begrünungsaufbau überzeugt durch sein geringes Gewicht. Das Produkt ist dank einer innovativen Wachstumsmatte sehr leicht und in der Lage, bis zu 60 Liter Wasser pro Quadratmeter zu speichern. Eine weitere nachhaltige Lösung sind Photovoltaik-Anlagen.

Die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien sind in Sachen Klimaschutz unerlässlich. Der Hersteller aus Bayern bietet für alle RIB-ROOF-Metalldachsysteme bauaufsichtlich zugelassene Solarhalter oder ein produktspezifisches Solarrohrsystem an. Zambelli denkt und handelt nachhaltig. Alle Werkstoffe und Systeme sind auf die technisch höchsten Standards sowie Nachhaltigkeitsanforderungen ausgerichtet. So bestehen die Metalldächer aus komplett recycelbaren Werkstoffen. Durch einen einfachen Rückbau wird nach Unternehmensangaben eine vollständige Wiederverwendbarkeit des Dachsystems gewährleistet.