Zweibrücken (ABZ). – Die Produktion von Mähdreschern und Feldhäckslern ist sehr teileintensiv – von der kleinsten Schraube bis zum kompletten Motor müssen alle Komponenten "just in time" am Montageband angeliefert werden. Bisher stand für das Zweibrücker John-Deere-Werk hierfür eine Vielzahl interner und externer Lager zur Verfügung, wie das Betonbauunternehmen Finger Baustoffe berichtet.