Für den Außenbereich und auch unter schwierigsten Witterungsbedingungen geeignet: der Schraubanker MMS-plus in Edelstahl A4. Foto: HECO

Geringe Einschraubdrehmomente, spreizdruckfreie Verbindungen und Zulassungen für den gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk machen die MULTI-MONTI-plus heute Herstellerangaben zufolge zu einem der vielseitigsten Schraubanker. Schwierige witterungstechnische Bedingungen stellen insbesondere an Befestigungsmittel hohe Ansprüche.

"Die neue Sortimentserweiterung – MULTI-MONTI-plus in der Edelstahl-Qualität A4 – erweist sich hier als sichere Lösung. Sei es zur Befestigung von Geländern, Pfostenhaltern, Markisen, Solaranlagen und Kaminen," so Frank Hofer, Produktmanager bei Heco-Schrauben. Die Verwendung der MULTI-MONTI-plus Edelstahlvariante in gerissenem und ungerissenem Beton ist in der ETA 15/0784 Option 1 geregelt. Vorteile verschafft unter anderem ihre BlackCut-Funktionsspitze – eine extra hart schwarz phosphatierten Spitze: Sie ermöglicht einen optimalen Hinterschnitt, sorgt für ein besseres Setzverhalten und geringes Einschraubdrehmoment. So lässt sich der Schraubanker sicher verankern. Speziell für die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere zur Verwendung in Tunnelbauten, gibt es die MULTI-MONTI-plus auch in HCR-Edelstahl.

Das Gesamtsortiment der MMS-plus, in Edelstahl und verzinkt, bildet das größte zugelassene Schraubanker-Sortiment mit einem Durchmesser von 6 bis 20 mm. Die Durchmesser von 10 bis 20 mm verfügen zusätzlich über eine Seismik-Zulassung. Die Zulassungen decken insbesondere auch die Verwendung in Mauerwerk unter Brandbeanspruchung ab. Des Weiteren ist MULTI-MONTI-plus auch in Kalksandvollstein, Kalksandlochstein und Leichtbeton zugelassen. Für die Verankerung in Mauerwerk liegt eine Allgemeine Bauartgenehmigung Z-2.1-2103 vor. Mit diesen Eigenschaften ist die seit 25 Jahren bewährte Befestigungslösung von Heco für viele Montagearten geeignet.