Mönchengladbach (ABZ). – Ein Kunstwerk bestehend aus 1353 Elementen – "Vortex" des belgischen Künstlers Twan Kerckhof – verbindet den Eingangsbereich des Gebäudes im 1.OG mit dem 3.OG, dem "Center of Excellence", am Standort in Mönchengladbach der Solenis Technologies Germany GmbH.

Für den Ausbau seiner Laboratorien und das neugeschaffene "Center of Excellence" im aufgestockten Staffelgeschoss holte sich der Spezialchemiehersteller Solenis Technologies Germany GmbH professionelle Unterstützung von Zeppelin Rental. Der Vermiet- und Baulogistikdienstleister übernahm dabei das übergeordnete Baumanagement und umfassende Innenarchitekturleistungen. Lesen Sie mehr zu diesem Projekt Foto: Dejan Saric

Der Hersteller für Spezialchemikalien unter anderem für die Zellstoff- und Papierindustrie holte sich Zeppelin Rental als umfassenden Partner an die Seite und beauftragte den innovativen Baupartner mit gleich zwei Projekten: Zum einen verantwortete Zeppelin Rental den kompletten Umbau der Laboratorien im Bestandsgebäude und den dazugehörigen Büroräumen im Mieterausbau und begleitete und gestaltete darüber hinaus mit professionellem Baumanagement, den Ausbau des Eingangsbereiches und die Aufstockung eines zusätzlichen Staffelgeschosses und somit das neu geschaffene "Center of Excellence".

Zeppelin Rental unterstützte bei allen Aspekten der Standortentwicklung – von der Erfassung der technischen und baurechtlichen Möglichkeiten in einer Machbarkeitsstudie, über die Planung und Konzeptionierung als Architektur- und Innenarchitekturleistung bis hin zur Begleitung der Realisierung des Umbaus des um ein Staffelgeschoss erweiterten Bestandsgebäudes mit Labor- und Büroräumen. In dem international ausgerichteten Forschungs- und Technikzentrum auf 3100 m² entwickelt Solenis nachhaltige Lösungen für wasserintensive Industrien und Papierverpackungen für den globalen Markt., heißt es

Die Gesamtkoordination und Abstimmung mit allen fachlichen Beteiligten beim Umbau der Labore und Ausbau des Center of Excellence war eine der Hauptaufgaben der Baumanagement-Experten von Zeppelin Rental. "Wir haben die übergeordneten Architekturleistungen erbracht, beispielsweise die Entwurfsplanung und das Projektmanagement", erklärt Jörg Beckers, Teamleiter Baumanagement Logistics, Consulting & Management (LC&M) bei Zeppelin Rental.

"Wir bezeichnen uns in diesem Kontext gern als Kümmerer, da wir sämtliche Problemstellungen des Kunden aufgreifen und ganzheitlich Lösungen anbieten. Solenis hat hier von unserem Know-How und unseren Kontakten profitiert. Es gab zusätzlich eine Fachplanung für die technische Gebäudeausrüstung (TGA), eine Labor-Fachplanung und einen externen Architekten seitens des Vermieters, die allesamt durch uns koordiniert wurden", so Beckers. "Darüber hinaus standen wir als Ansprechpartner für unseren Auftraggeber immer zur Verfügung, führten sämtliche Besprechungen, begleiteten den intensiven Genehmigungsprozess mit Bauamt und Feuerwehr und unterstützten in vielen Entscheidungsfindungsprozess."



Die ausgebauten Laboratorien erfüllen höchste technische Standards. Foto: Dejan Saric

Die Entscheidung ist auf ein stimmiges Gesamtkonzept gefallen. Die etwa 40 Mitarbeitenden von Solenis am Standort Mönchengladbach finden sich nach dem Umbau und der Modernisierung in modernen Arbeitswelten wieder. Die neue Arbeits- und Forschungsstätte bietet Laboratorien für Testmöglichkeiten in den Bereichen Festigkeit, Leimung, Nachhaltigkeit und Barrierebeschichtung. Die Laborräume sind auf die hohen technischen Ansprüche des Kunden abgestimmt. Hier legte Zeppelin Rental den Fokus auf Effizienz: durch ihre Bauweise und Ausstattung fördern die Laboratorien optimierte Arbeitsabläufe und -prozesse. Da hier mit Chemikalien gearbeitet wird, sind die Labore mit modernster technischer Gebäudeausrüstung und Labortechnik versehen. Sie sind mit hochmodernen Geräten für die Wasser- und Substanzanalyse, Mikrobiologie und Produktbestimmung ausgestattet.

Darüber hinaus war das neugeschaffene "Center of Excellence" Teil des Gesamtkonzepts. Hier hat sich Solenis eine ansprechende Begegnungsstätte für ihre Kunden gewünscht, um Meetings, Präsentationen und Schulungen abzuhalten. "Wir haben den Empfangsbereich aufgeweitet und mit einer Theke, modularen Präsentationsmöbeln und einer Medienwand neugestaltet. Über das Atrium und inszeniert über das Mobile in CI-Farben als verbindendes Element wird der Empfang mit dem Kompetenzcenter im Staffelgeschoss verbunden", betont Jörg Beckers.

Durch die offene Bauweise, die großzügigen Glasfronten und das neu aufgesetzte Glasdach wirken die Räume des Kompetenzzentrums und die darunterliegenden Büroetagen hell und freundlich. Auch die Innenarchitekturleistungen von Jörg Beckers und seinem Team konnten überzeugen. "Unser Anspruch war es, dass sich unser Kunde, die Firma Solenis, in jeder Ecke jeden Raumes als Unternehmen und Marke wiederfindet", erklärt Beckers.



Das Werk des Künstlers Twan Kerckhof verbindet als Blickfang im Atrium die einzelnen Etagen miteinander. Foto: Dejan Saric

So wurde die Innenarchitektur komplett auf das Corporate Design des Unternehmens abgestimmt. Die Wahl fiel auf wertige Möbel im modernen, modularen Stil, u .a. in Hexagon-Form mit Verweis auf das Umfeld Chemie. Viele Möbel wurden für das Projekt speziell gestaltet und angefertigt. Die Form- und Farbgestaltung lehnt sich bewusst an das CI des Spezialchemieherstellers an. Am Zeppelin Rental-Standort in Essen wurden Musterpräsentationen durchgeführt und u. a. das Lichtdesign, die Ausstattung und Gestaltung festgelegt. "Zeppelin Rental hat bei unseren Laboren und dem Center of Excellence Großartiges geleistet, wir sind sehr stolz auf das Ergebnis. Eine Vielzahl der Konzeptelemente wollen wir auf andere Standorte von uns übertragen", so Christian Flocken, Laborleitung der Customer Applications Laboratories EMEA in Mönchengladbach.

Das Kompetenzzentrum soll künftig auch für Veranstaltungen wie Schulungen, Präsentationen und Laborführungen für Kunden aus aller Welt genutzt werden. Etwa zwei Jahre lang hat der Mieterausbau von der Machbarkeitsstudie bis zur Fertigstellung gedauert. Zeppelin Rental hat als verlässlicher Partner den gesamten Prozess hindurch begleitet und stand als Ansprechpartner zur Verfügung. Zur feierlichen Eröffnung der neuen Labor- und Präsentationsräume kam das oberste Management der Firma Solenis aus Amerika gemeinsam mit dem Investor nach Mönchengladbach. Dabei konnten sich die Manager ein Bild vor Ort machen. Auch sie standen direkt unter dem Kunstwerk im Atrium und richteten den Blick nach oben. Aus diesem Winkel bilden auch die Papierstücke in ihrer Gesamtheit ein Hexagon, das sich im Logo von Solenis wiederfindet – Corporate Architecture in Perfektion.