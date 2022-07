Die Geschäftsführung von BSS Heavy Machinery (v. l.): Peter Möllmann mit Dirk und Ralf Schönbohm. Foto: BSS

2007 gründeten die Brüder Dirk und Ralf Schönbohm das Unternehmen BSS Heavy Machinery und beschäftigen heute nach eigenen Angaben am Hauptsitz Schorfheide sowie in den Niederlassungen Dresden und Magdeburg rund 30 Mitarbeitende. Sechs Verkäufer und ein spezialisiertes Team von Servicetechnikern sichern den engen Kontakt zu den Kunden – spezialisiert ist BSS auf Tief- und GaLa-Bau sowie Abbruch-Unternehmen und Industriekunden: "Wir haben eine Sortimentsänderung gesucht, die zu unseren Wachstumsambitionen passt", erläutert Geschäftsführer Peter Möllmann.

"Dabei hat sich das Portfolio von Hyundai als hervorragende Option heraus kristallisiert. Zudem haben uns das gut auf unseren Markt abgestimmte Sortiment, die Produktqualität und die ab Werk lieferbaren Optionen sowie die professionell organisierte Ersatzteilversorgung überzeugt. Wir können für unsere Kunde eine perfekte Maschine aus dem Programm von Hyundai zusammenstellen."

Mehmet Ay, Händlervertriebsleiter bei Hyundai Construction Equipment für Europa, merkt an, dass die Programmerweiterung durch Hyundai Ketten-, Mobil- und Minibagger sowie Radlader und knickgelenkte Muldenkippern BSS Heavy Machinery in die Lage versetzt, zukünftig Kunden aus allen Bereichen der Bauwirtschaft, Recyclingbranche sowie aus der Industrie, hochwertige, individualisierte Lösungen aus dem Hyundai Programm anbieten zu können. Das Brüderpaar plant auch mit dem starken Hyundai-Portfolio im Rücken weitere Expansionen, teilt es mit. So soll in Berlin eine Mietstation eröffnet und Niederlassungen in Rostock und Cottbus aufgebaut werden. 2024 will das Unternehmen in Schwerin mit einer weiteren Niederlassung präsent sein.

Dr. Hubertus Münster, verantwortlicher Direktor für Sales & Marketing Europa bei Hyundai Construction Equipment: "Wir freuen uns sehr, BSS als neuen Vertriebspartner in das Hyundai Netzwerk aufzunehmen. Die langjährigen Erfahrungen des Teams mit Großgeräten ebnen einen guten Weg zu unseren Zielkundengruppen. Mit unserem Bagger-, Radlader- und Muldenkipperportfolio machen wir BSS nun zu einem echten Fullliner. Die Ernennung von BSS markiert den ersten Schritt zum Aus- und Umbau unseres Vertriebsnetzes in Deutschland. In dessen Rahmen sind aktuell weitere Schritte in Vorbereitung."