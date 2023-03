Frankfurt am Main (ABZ). – Die vor einigen Jahren vom Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB) gegründete INITIATIVE ZUKUNFT FACHKRAFT wirbt laut eigenen Angaben erfolgreich für die Ausbildung in der Baubranche und hatte dabei bisher überwiegend die Ausbildungsberufe im Bauhauptgewerbe im Fokus.

Vor Kurzem hat Andreas Ostermann die Koordination der Initiative übernommen. Aufbauend auf der erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre will er die Initiative jetzt neu ausrichten und neue Partnerunternehmen gewinnen, die als sogenannte AKTIV PARTNER das Thema Fachkraftausbildung in die Breite tragen: "Meine Überzeugung ist: Wir können dann viel Erreichen, wenn viele Akteure, wenn viele Partner zusammenwirken. Wir wollen den Kreis der AKTIV PARTNER stark vergrößern. Jedes Gewerk soll sich in der INITIATIVE ZUKUNFT FACHKRAFT wiederfinden können. Unternehmen die sich in besonderem Maße für die Ausbildung in Bauberufen engagieren, müssen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren." so Ostermann.

Die Initiative setzt dabei laut BDB weiter auf Kurzvideos und die Präsenz in sozialen Netzwerken. Neben den Ausbildungsbetrieben sollen so auch die Jugendlichen erreicht werden, die vor der Entscheidung stehen, welchen Weg sie nach der Schule beruflich einschlagen sollen. Das neuste Kurzvideo der Initiative wirbt für die Ausbildung im Malerhandwerk. Gleich mehrere Azubis waren auf einem Bauprojekt in Hessen eingesetzt und haben verschiedene Leistungen im Gewerk Maler- und Verputzerarbeiten ausgeführt. Ein Kamerateam hat einen Tag lang die Jugendlichen begleitet und die Fragen gestellt, die Schüler haben, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden sollen.

Der Koordinator der Initiative, Andreas Ostermann, freut sich: "Die Azubis haben ganz prima mitgemacht und es sind tolle Videos mit Statements zur Arbeit, zum Arbeitsumfeld in der Firma und zu Perspektiven im Handwerk entstanden. Großen Dank an unseren AKTIV PARTNER Firma Verst aus Seckmauern, der das möglich gemacht hat." Alle Kurzvideos sind auf www.initiative-zukunft-fachkra... zu finden.