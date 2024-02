Christian Kuncz hat die Position des Sales Director Building Technologies bei Rehau Building Solutions übernommen. Er folgt damit auf Paul Heldens, der das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen hat. Christian Kuncz ist seit 2023 zweiter Geschäftsführer bei Mepa, einem Tochterunternehmen von Rehau, das innovative Sanitärtechnik und Bad-Design anbietet. Bevor er zu Mepa kam, war er fast 8 Jahre in leitender Funktion für Rehau vom Dienstsitz Shanghai aus in China und asiatischen Nachbarländern tätig, zuletzt als Market Area Leader der Rehau Division Building Technology North East Asia. Er wird in seiner neuen Rolle, zusätzlich zur Geschäftsführung bei Mepa, die Verantwortung für die vertriebliche Ausrichtung und die operative Marktbearbeitung des Rehau Bereichs Gebäudetechnik in der Region Emea übernehmen.