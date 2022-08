Als Sicherungsmaßnahme wurde eine 530 m lange und 10 m tiefe Dichtwand im Mixed-in-Place-Verfahren hergestellt. Foto: Bauer Gruppe

Für das Projekt wurde die Bauer Spezialtiefbau Schweiz AG mit Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung eines Damms bei Schaan in Liechtenstein beauftragt. In unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Vaduz bildet der Rhein hier die natürliche Grenze zur Schweiz.

Da laut lokalen Erkundungen eine Durchsickerung des Rhein-Dammkörpers möglich war, wurde als Sicherungsmaßnahme eine 370 mm breite Dichtwand auf einer Gesamtlänge von 530 m mithilfe des Mixed-in-Place-Verfahrens bis in 10 m Tiefe hergestellt. Zusätzlich wurde eine Interventionspiste am Dammfuß mit Entlastungsgräben durch den Auftraggeber, das Amt für Bevölkerungsschutz Liechtenstein, ausgeführt.

Da das Projekt in einer Wasserschutzzone der Kategorien S1 und S2 sowie in unmittelbarer Nähe zu einem Wasserpumpwerk umgesetzt wurde, musste der unterliegende Rheinschotter als wasserführende Schicht erhalten bleiben. Die Tiefe der Wand wurde dabei im Voraus von einem Ingenieurbüro festgelegt, wodurch ein Eindringen der verwendeten Suspension bis in den wasserführenden Rheinschotter vermieden werden konnte. Zum Schutz der Hangwiese – sowohl auf der Land- als auch auf der Rheinseite – wurde diese mit Geotextil abgedeckt.

"Wir sind sehr stolz darauf, erstmals auch in Liechtenstein arbeiten zu dürfen", erklärt Benjamin Martin, Projektleiter bei Bauer Spezialtiefbau Schweiz. "Die Arbeiten konnten zur vollsten Zufriedenheit des Kunden im März 2022 erfolgreich abgeschlossen werden."