Dorit Bode übernimmt ab sofort die Leitung der Landesgesellschaften von BT in Deutschland und Österreich. Als Regional Sales Lead ist sie außerdem für den Vertrieb in beiden Ländern verantwortlich. Bode war zuletzt als Sprecherin der Geschäftsführung bei der M-Net Telekommunikations GmbH tätig und bringt langjährige Vertriebs- und Management-Erfahrung sowohl aus der IT- als auch aus der Telekommunikationsbranche mit. So war sie unter anderem in nationalen und internationalen Leitungspositionen bei Unternehmen wie Compaq, Hewlett Packard, Microsoft und Vodafone tätig.

