Dr. Christian Flertmann ist neuer Geschäftsführer Public Affairs und Marketing des bauforumstahl e. V. Die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung bleibt bei Hauptgeschäftsführer Gregor Machura. Flertmann hatte nach dem Abitur in Herne an der Ruhr-Universität Bochum Bauingenieurwesen mit der Vertiefung "Konstruktiver Ingenieurbau" studiert und nach dem Abschluss als Diplom-Ingenieur promoviert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baukonstruktionen, Ingenieurholzbau und Bauphysik der Ruhr-Universität leitete er mehrere Forschungsprojekte und machte sich als Autor zahlreicher Veröffentlichungen einen Namen. Danach übernahm er führende Aufgaben in verschiedenen Unternehmen, zuletzt als langjähriger Geschäftsführer der Astron Buildings GmbH in Mainz. Daneben ist Dr. Flertmann zertifizierter Sachverständiger für Bauschadenbewertung.