Edith Heinzelmann und Marc Blom sind seit Kurzem Vertriebsleiter der DAF Trucks Deutschland GmbH. Sie übernehmen für Jan Bernert, der auf eigenen Wunsch in die Geschäftsleitung der Niederlassung DAF Trucks Frankfurt GmbH mit den Standorten Frankfurt am Main und Dieburg gewechselt ist. Heinzelmann arbeitet seit über sieben Jahren bei der DAF Trucks Deutschland und zeichnete in ihrer letzten Position verantwortlich für den Bereich der Gebietsleitung Vertrieb Westdeutschland. In ihrer neuen Position als Vertriebsleiterin ist sie verantwortlich für den Bereich der DAF-Händler.

Marc Blom ist seit mehr als 25 Jahren bei DAF Trucks angestellt und war in seiner letzten Funktion Geschäftsführer der Niederlassung DAF Trucks Österreich und Schweiz. Auf Basis seiner langjährigen, internationalen Erfahrung übernimmt er seit Januar 2024 die Leitung des Bereichs Flottenvertrieb in Deutschland.