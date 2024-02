Dobris/Tschechische Republik (ABZ). – Die schweren Erdbeben, die sich am 6. Februar 2023 in der Türkei und in Syrien ereigneten, hatten verheerende Folgen für mehr als 9 Millionen Menschen, berichtet der Baumaschinenhersteller Doosan Bobcat. Über 240.000 Gebäude wurden beschädigt oder sogar komplett zerstört.

Damals leistete das Unternehmen mit seinen Baumaschinen laut eigener Aussage Soforthilfe. Zudem wurde dort ansässigen Nano- und Kleinstunternehmen humanitäre Hilfe in Gesamthöhe von 800.000 Euro im Rahmen eines frühen Wiederaufbauprojekts angeboten. Durch die Finanzierung sollen kleine Unternehmen wiederaufgebaut werden. Mit deren Dienstleistungen soll wiederum der Wiederaufbauprozess und die Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft angekurbelt werden.



Im Rahmen seines Engagements für die Unterstützung vor Ort arbeitet Doosan Bobcat eigenen Angaben zufolge mit People in Need zusammen, einer internationalen humanitären Hilfsorganisation, die direkt vor Ort in betroffenen Gebieten arbeitet.

"Nach dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei hat sich Doosan Bobcat verpflichtet, Nano- und Kleinstunternehmen bei der Wiederherstellung ihrer Betriebe zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit People in Need haben wir 553 Unternehmen erfolgreich unterstützt und so die Wiederbelebung lebenswichtiger Verbindungen und die Stärkung der lokalen Wertschöpfungsketten gefördert. Diese laufende Initiative wird Hunderte von Unternehmen erreichen und das Leben von Tausenden von Menschen positiv beeinflussen", erklärt Scott Park, Vice Chairman und CEO von Doosan Bobcat.

Die Finanzmittel sollen den Menschen vor Ort und ihren Unternehmen helfen, den Betrieb wieder aufzunehmen und ihren Gemeinden wichtige Dienstleistungen anzubieten, erklärte der Hersteller. Seit Beginn des Programms haben wir mit unseren Mitteln über 500 Unternehmen und mehr als 2000 Einzelpersonen geholfen", betont Šimon Pánek, Director und Mitbegründer von People in Need.