Löningen (ABZ). – Durch die exponierte Lage mit teils extremen Witterungseinflüssen und Temperaturunterschieden sowie der konstruktionsbedingt hohen Feuchtebelastung gehören Flachdächer zu den am stärksten beanspruchten Teilen eines Gebäudes. Für den dauerhaften Feuchtigkeitsschutz und zur Vermeidung von kostenintensiven Schäden ist die fachgerechte Abdichtung daher umso wichtiger.

Die Produkte lassen sich laut Hersteller problemlos verarbeiten. Foto: Remmers

Genau an dieser Stelle setzt Bautenschutz-Experte Remmers jetzt mit der innovativen MB PUReactive-Serie an. Das patentierte PU-Hybridsystem macht die Abdichtung von Flachdächern noch sicherer, einfacher und wirtschaftlicher.

Ganz gleich, ob Flächenabdichtung im Neubau, Sanierung von Altabdichtungen oder wirksamer Schutz von Anschlüssen an aufgehende Bauteile, Lichtkuppeln und Durchdringungen: Mit der MB PUReactive Produktserie eröffnet Remmers völlig neue Optionen. Als PU-Hybridabdichtung lassen sich die MB PUReactive Systeme den Flüssigkunststoffen gemäß DIN 18531 Teil 2 zuordnen. Dabei basiert die Technologie auf einer flüssigen sowie einer Pulver-Komponente, die sich synergetisch ergänzen.

Die MB PUReactive Serie besteht aus drei Abdichtungsprodukten für jeweils unterschiedliche Anforderungen auf dem Flachdach – jedes mit seinen eigenen Stärken: MB PUReactive punktet in der Flächenabdichtung und ist optimiert für die manuelle, vliesarmierte Verarbeitung.

MB PUReactive TX ist aufgrund seiner thixotropen Einstellung prädestiniert für die vliesarmierte Abdichtung von Durchdringungen sowie aufgehenden Bauteilen. Zudem ist es für die Spritzverarbeitung optimiert, teilt der Hersteller mit. Noch schneller und wirtschaftlicher ist MB PUReactive+. Das faserarmierte Produkt kommt gänzlich ohne Vlieseinlage aus – egal, ob im Neubau, der Sanierung oder als Regenerationsanstrich. Dabei werden Zugkräfte, wie sie bei Rissen auftreten, vom Material selbst schadensfrei aufgenommen. So eignet es sich insbesondere hervorragend zur Verarbeitung per Spritzverfahren auf großen Dachflächen. Dank ihrer exzellenten Performance vereinen die drei geruchsneutralen und lösemittelfreien Produkte der MB PUReactive Serie das Beste aus gleich mehreren Welten.

Die MB PUReactive Systeme sind so wirtschaftlich wie Bahnenabdichtungen und gleichzeitig optimal im Bereich von Anschlüssen und Materialübergängen einsetzbar. Foto: Remmers

In der Fläche sind sie ebenso wirtschaftlich wie klassische Bahnenabdichtungen. Zudem eignen sich die Flachdachsysteme aufgrund der guten Haftung und Flexibilität auch ideal im Bereich von Anschlüssen und Materialübergängen. Nicht zuletzt ein Plus: Die gesamte MB PUReactive Serie erfüllt die höchsten Leistungsklassen der ETAG 005 sowie die hohen Anforderungen an den Brandschutz.

Je nach konkreter Aufgabenstellung lassen sich die Produkte der MB PUReactive Familie sowohl händisch als auch im Spritzverfahren applizieren. Aufgrund der hervorragenden Adhäsion ist in der Regel keine zusätzliche Grundierung des Untergrunds erforderlich beziehungsweise kann diese im Rahmen einer Kontaktschicht aus dem Material selbst hergestellt werden. Auch Mischfehler lassen sich durch das einfach zu handhabende 1:1-Mischungsverhältnis von Flüssig- und Pulver-Komponente ausschließen. Im angemischten Zustand besitzt das Material eine lange Topfzeit von etwa 90 Minuten, reagiert nach der Beschichtung aber innerhalb kürzester Zeit aus – so ist die Abdichtung bereits nach etwa 90 bis 120 Minuten regenfest.

Nach nur vier bis fünf Stunden ist die volle Durchtrocknung erreicht. Für die regelkonforme Verarbeitung der neuen Flachdachsysteme sind je nach Anwendungsbereich die im System geprüften Vliese aus der MB PUReactive F-Serie erhältlich. Diese lassen sich leicht und unkompliziert vollflächig einbetten und nehmen Bewegungen der Baukonstruktion schadlos auf.