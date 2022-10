Elektro-Premiere auf der bauma

Foto: Zeppelin Baumaschinen

Neben dem neuen Cat-Minibagger des Typs 301.9 electric präsentieren Zeppelin und Caterpillar das neue Radlader-Modell der Bezeichnung 906 electric, den Radlader 950 GC electric und den Kettenbagger des Typs 320 electric. Die vier Prototypen, die Caterpillar und Zeppelin auf der Münchener Messe zeigen, werden batterieelektrisch angetrieben und haben Wechselstrom-Ladegeräte an Bord – ebenso bietet Cat Schnellader an. Weitere Informationen zum Maschinen- und Geräte-Aufgebot erhalten Interessierte auf der bauma bei Zeppelin in Halle B6.