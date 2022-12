Lyon/Frankreich (ABZ). – Stracchi, ein Kanalsanierungsunternehmen mit knapp60 Jahren Erfahrung in der französischen Metropole Lyon, setzt auf den BRAWOLINER3D DN 200 – 300.

Der imprägnierte BRAWOLINER (im flexiblen Kunststoffrohr) auf dem Weg zum unterirdischen Anschluss im begehbaren Hauptkanal. Foto: Brawo Systems

Der in die Jahre gekommene und zu sanierende Kanal war stark mit Rissen versehen. Er befand sich in einer seitlichen Leitung zur Hauptleitung unter der Hauptstraße, in der Stadtmitte von Lyon. Es war kein direkter Zugang von der Straße zum Seitenrohr vorhanden, von welchem aus die Sanierungsarbeiten hätten stattfinden können. Die einzige Möglichkeit den Liner zu installieren, war somit vom begehbaren Hauptrohr aus.

Dies war die besondere Herausforderung bei dem Projekt. Aufgrund des begrenzten Platzes an der Baustelle, wurde der mit BRAWO III Harz imprägnierte BRAWOLINER 3D DN 200 – 300 in ein flexibles Kunststoffrohr eingebracht.

Dieses Kunststoffrohr diente als Ersatz des üblichen Inversionsschlauches. Der BRAWOLINER wurde mit dem Kunststoffrohr zum unterirdischen Anschluss in den begehbaren Hauptkanal gebracht und unter engsten Platzverhältnissen in den zu sanierenden Kanal per Inversionsverfahren umgestülpt.

Anschließend kam der BRAWO SteamGenerator 50 UL für die Aushärtung zum Einsatz. Das mobile Heizgerät lieferte schnell und zuverlässig die benötigte Dampfmenge, um die Aushärtung des Liners im Rohr zu beschleunigen. Genutzt wurde die Technik der Open-End-Installation, da nur ein einziger Zugang vorhanden war.

Für die Installation wurde ein Kalibrierschlauch von Brawo Systems mit einer Bogengängigkeit von bis zu 45° eingesetzt, welcher als Stützschlauch zum Einbringen des Liners in das zu sanierende Rohr diente. Das Sanierungsteam von Stracchi benötigte für die Reparatur eine Stunde zur Vorbereitung und drei Stunden für die Installation inklusive Aushärtung. Stracchi nutzt die Produkte von Brawo Systems nun schon seit zwei Jahren und ist begeistert.