Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Winnenden erwirtschaftet demnach inzwischen 86 Prozent seines Umsatzes im Ausland und hat auch im vergangenen Jahr mit Betriebsneugründungen, unter anderem in Usbekistan und Vietnam, weiter in die Erschließung neuer Märkte und die Nähe zu seinen Kunden vor Ort investiert. Die Kärcher-Gruppe umfasst 160 Firmen in 82 Ländern und beschäftigt weltweit 16.000 Mitarbeitende. "Wir haben unsere Ziele für das vergangene Jahr erreicht, weiter Marktanteile gewonnen und einen neuen Umsatzrekord aufgestellt", sagt Vorstandsvorsitzender Hartmut Jenner.