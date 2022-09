Langenweddingen (ABZ). – Gleich vier blaue Krampe Halfpipes wurden Ende 2021 auf dem Gelände des Krampe Händlers Schröder in Langenweddingen an die Firma Stork Umweltdienste GmbH übergeben.

Die Firma Stork Umweltdienste GmbH erneuerte ihren Fuhrpark mit vier Krampe Halfpipes. Foto: Krampe Fahrzeugbau

In den letzten Monaten konnten die vier neuen Halbrundmulden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und unterstützen das Stork-Team nach dessen Bekunden aktuell besonders beim innerbetrieblichen Transport. Durch die hohen innerbetrieblichen Nutzlasten kann viel Material bewegt werden.



Die Firma Stork ist ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich Entsorgung/Recycling mit Stammsitz in Magdeburg. In besonderem Umfang befasst sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit der Aufbereitung von mineralischen Abfällen. Hierzu betreibt Stork diverse Aufbereitungsanlagen und verfügt zusätzlich über mobile Recyclingtechnik, zum Beispiel zur Schlackeaufbereitung. Weitere Schwerpunkte des Unternehmens liegen in der Sonderabfallentsorgung sowie bei Abbruch- und Demontagearbeiten.

Bei der Erneuerung des Firmen-Fuhrparks wurde auf bekannte Fahrzeugtechnik gesetzt: "Seit gut zehn Jahren sind bereits zwei Krampe HP 30 bei uns im Einsatz. Gerade beim Transport von Schlacke haben sich unsere Halbrundmulden extrem bewährt", so David Henschke, Fuhrparkmanager bei der Stork Umweltdienste GmbH. "Die Muldenform ist für unsere Einsatzzwecke ideal und durch das verbaute Hardox 450 sind diese äußerst verschleißfest und langlebig. Zudem sorgt die hydraulische Zwangslenkung für ein leichtzügiges Fahrverhalten."

Die neuen Krampe Erdbaukipper sind ebenfalls genau auf die Bedürfnisse des Entsorgers zugeschnitten, wie das Unternehmen betont: Da die Fahrzeuge allesamt viel auf der Straße unterwegs sind, sind sowohl die Mulden, als auch die Schlepper auf 60 km/h zugelassen. Die erste und die letzte Achse der Tridem Halfpipes sind dabei zwangsgelenkt ausgeführt.

Zur adäquaten Ladungssicherung bei schnellen Straßenfahrten sind alle HP 30 mit einer Flexcover Netzabdeckung ausgestattet, welche vollständig von der Schlepperkabine aus bedient werden kann und so auch den Komfort des Fahrers erhöht.