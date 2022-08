Marion Mayer-Sorgo ist die neue Leitung des Vertriebs der Mayer Schaltechnik GmbH. Bereits seit dem Eintritt seiner Tochter ins Familienunternehmen im September 2020 hat Bernhard Mayer, der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Mayer Schaltechnik GmbH, nach eigenen Angaben geplant, sich nach und nach kontinuierlich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Nach erfolgreichen 30 Jahren übernimmt nun Marion Mayer-Sorgo zusätzlich zum Bereich Marketing auch die Geschäftsleitung für den Vertrieb. Bernhard Mayer hat die Mayer Schaltechnik GmbH 1992 als Schalungshändler für den unterfränkischen Raum gegründet. Heute besteht das Produktsortiment zu 80 Prozent aus Eigenentwicklungen und -produktionen. Die Prokuristin Marion Mayer-Sorgo tritt in große Fußstapfen – nun nimmt sie die nächste berufliche Herausforderung an. Die neue Geschäftsleitung des Vertriebs will die erfolgreiche Arbeit mit ihrem hochengagierten Team fortsetzen: "Ich sehe es als meine Aufgabe eine Weiterführung des Erfolgs der Mayer Schaltechnik sicherzustellen."

