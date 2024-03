Beim "Baurecht im Lebenszyklus von Bauwerken" handelt es sich um einen berufsbegleitenden Studiengang, der seit dem Wintersemester 2015/2016 in Kooperation mit dem Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster angeboten wird. Er wird von ausgewiesenen Bauspezialisten getragen, die alle über einen reichen Erfahrungsschatz an baurechtlicher Berufspraxis verfügen, sei es als Richter, Anwälte, Unternehmensvertreter, Sachverständige oder Berater.



"Der weiterbildende Masterstudiengang bildet am Bau Beteiligte, die einen ersten Studienabschluss auf den Gebieten des Bauingenieurwesens, der Architektur, des Fachingenieurs oder Facility Managers, der Rechtswissenschaften (Jura), der Wirtschaftswissenschaften (VWL/BWL) oder einer verwandten Fachrichtung mitbringen, praxisbezogen zu Spezialisten auf dem Gebiet des Baurechts aus", erläutert Studiengangleiterin Prof. Dr. Henriette Strotmann. "Die Studierenden erlernen die fachlichen und methodischen Kompetenzen zur ganzheitlichen Bearbeitung und Lösungsfindung baurechtlicher Problemstellungen, welche sie als Schlichter, Entwickler oder leitende Führungskraft in einem Bauunternehmen, Ingenieurbüro, bei einem Projektentwickler ebenso wie auf der Auftraggeberseite fachkundig einsetzen können."

Hoher Spezialistenbedarf

Gerade im Baurecht besteht ein hoher Bedarf an Baurechts-Spezialisten. Daher richtet sich der Master "Baurecht im Lebenszyklus von Bauwerken" an Ingenieure und Kaufleute sowie alle ihnen verwandten Disziplinen, die ihr Wissen vertiefen und spezialisieren möchten. Aber auch Juristen profitieren von der Interdisziplinarität dieses Studienganges, wenn sie sich stärker auf Baurecht spezialisieren wollen. Das angebotene Themenspektrum zieht sich über die gesamte Wertschöpfungskette Bau, von der Projektentwicklung und -finanzierung über das Vergaberecht, öffentliches und privates Baurecht, Bauvertragsmanagement und Projektsteuerung bis hin zu juristischen Aspekten von BIM, LEAN und Qualitätsmanagement.

"In der anwaltlichen Beratungspraxis zeigt sich immer wieder, dass Vergütungsansprüche nicht durchgesetzt oder Mängelrechte nicht abgewehrt werden können, weil die Spielregeln des Baurechts nicht eingehalten worden sind. Ebenso helfen tiefergehende Kenntnisse des Baurechts dabei, schon im Vorfeld bei der Vertragsgestaltung Fallstricke zu umgehen oder in Verhandlungssituationen die eigenen Chancen und Risiken besser einschätzen zu können", verdeutlicht Rechtsanwalt Michael Rohr, Geschäftsführer der Geschäftsstellen Köln und Düsseldorf der Bauindustrie NRW. Er hebt hervor, dass der Studiengang es den Studierenden ermögliche, fundierte baurechtliche Kenntnisse zu erwerben, die sie praxisnah im Unternehmen einsetzen können.

"Die Bauwirtschaft ist stark organisationsgetrieben in Bezug auf die Wertschöpfung. Das heißt die Abbildung von Prozessen wird durch das Recht objektiviert. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Unternehmen die grundlegenden Zusammenhänge in ihren juristischen Konsequenzen auch verstehen", ergänzt BWI-Bau-Geschäftsführer Sascha Wiehager. "Der Master bietet hier genau den richtigen Einstieg. Dass in dem Studiengang anerkannte Praktiker aus der Bau- sowie der übrigen Real- und Finanzwirtschaft einbezogen werden, schafft nicht nur weiteren Praxisbezug, sondern auch neue Perspektiven."

Kombiniertes Programm

Die Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Selbstlernphasen ermöglicht es den Teilnehmern, ihr Studium von insgesamt vier Semestern an ihre beruflichen und persönlichen Verpflichtungen flexibel anzupassen, so der Veranstalter. Einzelne Module können aber auch separat, das heißt unabhängig von der Durchführung eines Studienganges belegt werden; mit der jeweiligen Modulprüfung wird dann ein Hochschulzertifikat erworben.

Beim aktuellen Infotag am 19. April 2024 haben nun alle Interessenten die Möglichkeit, an der FH Münster mehr über den L.L.M-Studiengang und dessen Inhalte zu erfahren. Von 13:30 bis 15:30 Uhr stellen sich der Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster sowie das BWI-Bau – Institut der Bauwirtschaft vor. Weitere Informationen finden sich unter www.bwi-bau.de.