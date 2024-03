Jettingen-Scheppach (ABZ). – Die Firma Profi Steigsysteme freut sich bekannt zu geben, dass sie ab sofort die Produkte von Mauderer in ihr Sortiment aufgenommen hat. Besonders hervorzuheben ist nach Unternehmensangaben das Blitzgerüst, das speziell für Dacharbeiten sowie PV Anlagen und Elektroinstallateure entwickelt wurde, um Effizienz und Sicherheit zu maximieren.

Das Blitzgerüst von Mauderer biete eine innovative Lösung für Arbeiten in der Höhe, indem es eine schnelle und sichere Plattform für Installationsarbeiten bereitstellt. Foto: Mauderer

Das Blitzgerüst von Mauderer biete eine innovative Lösung für Arbeiten in der Höhe, indem es eine schnelle und sichere Plattform für Installationsarbeiten bereitstellt. Mit seiner robusten Konstruktion und einfachen Handhabung ist das Blitzgerüst ideal für professionelle Handwerker und Montageteams. Mit dem BAVARIA Leitern-Blitzgerüst können arbeiten am Dach, schnell und ohne lange Gerüstaufbauzeiten umgesetzt werden. Zwei Schiebe- oder Seilzugleitern bringen das Blitzgerüst auf die gewünschte Arbeitshöhe. Die Grundmodule enthalten alles, was Sie neben den Leitern brauchen. Mit den Anbaumodulen kann das Blitzgerüst seitlich beliebig verlängert werden.



Bei der Montage von PV-Modulen auf Schrägdächern ist die Absturzsicherung von entscheidender Bedeutung. Mit dem Schnellgerüst wird nicht nur ein Dachzugang geboten, sondern auch eine schnelle Absturzsicherung bei der PV-Montage oder anderen Dacharbeiten. Die komplette Montage erfolgt vom Boden beziehungsweise Arbeitsplattform aus, die Hausfassade bleibt unberührt.

Die Arbeiten finden direkt auf dem Gerüst statt und bilden zudem einen fließenden Übergang zur Dachoberfläche. Die Arbeitsbühne hält eine großzügige Belastung von bis zu 450 kg stand. Durch den schnellen Aufbau ist das Blitzgerüst perfekt für Dachdecker, Solarbauer, Photovoltaik-Monteure. Die Giebel-Absturzsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Absturzsicherung von PV-Modulen oder Dächern und gehört zur professionellen Ausrüstung eines jeden Dachdeckers, Solartechnikers oder Malers.



"Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch die hochwertigen Produkte von Mauderer anbieten zu können. Das Blitzgerüst eröffnet neue Möglichkeiten für effiziente und sichere Arbeitsabläufe bis zu einer Plattformhöhe von 8 Metern. Die geringe Montagezeit von weniger als 20 Minuten bietet Dachdecker, Zimmereien, Solarteuren, Spenglereien eine effiziente und wirtschaftliche Lösung", so Nicole Asensi Inhaberin von Profi Steigsysteme. Das Blitzgerüst von Mauderer ist ab sofort bei Profi Steigsysteme erhältlich. Interessierte Kunden können sich über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile des Produkts informieren.

Mauderer stellt aus auf der DACH+HOLZ in Halle 4, Stand 200.