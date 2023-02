Zur Optimierung des Innenraumklimas sind die Modular Rooflights auch als zu öffnende Elemente erhältlich. Foto: Carsten Esbensen/Velux Commercial

Die Oberlicht-Lösung sorgt demnach für eine besonders hohe Lichtausbeute, da die Innenlichte der Dachöffnung entspricht. Modular Rooflights sind sowohl als einzelnes Monolight-Flachglas-Element wie auch als Linearlight-Lichtband einsetzbar. Die Produktgröße beider Gestaltungsvarianten ist millimetergenau konfigurierbar und bietet Architekten und Planern viel Gestaltungsspielraum, versichert die Firma.

Modular Rooflights sind eine passgenaue Lösung für Dächer mit einer Neigung von 0 bis 15°. Durch die Glasaufsatzkonstruktion und besonders schmale Profile kann im Gebäudeinneren von öffentlichen und gewerblichen Bauten eine besonders hohe Lichtausbeute erzielt werden, da die Innenlichte der Dachöffnung entspricht. Die Konstruktion mit randloser Flachglasscheibe sorge zudem für ein leichteres Abfließen von Regenwasser.

Die Oberlicht-Lösung ist in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar: Das Monolight für die punktuelle Belichtung und das Linearlight – ein aus einzelnen Elementen zusammengesetztes Lichtband – für großflächige Belichtungen, bei dem besonders schmale beziehungsweise breite Konfigurationen ermöglicht werden. Beide Gestaltungsvarianten können millimetergenau konfiguriert und produziert werden, sodass sie in fast allen projektspezifischen Größen verfügbar sind. Modular Rooflights sind als feststehende und zu öffnende Elemente erhältlich, die auch in einem Lichtband kombiniert werden können. Es sei dabei kein Unterschied zwischen fixen und zu öffnenden Flügeln ersichtlich, da die Motorenkomponenten in den Rahmen integriert sind. Ein innovatives Verbindungssystem und eine integrierte Entwässerung sorgen für eine wasser- und luftdichte Verbindung zwischen den Elementen. Der vorgefertigte Glasaufsatz sowie der integrierte Aufsetzkranz ermöglichen eine einfache Montage und damit das schnelle Schließen der Gebäudehülle.

Nutzer können Modular Rooflights in verschiedenen Größen bestellen und konfigurieren. Bei feststehenden Ausführungen sind Maße von 0,25 x 0,25 m bis zu 1,5 x 3 m möglich. Der gedämmte Aufsetzkranz aus Holz und EPS kann je nach Anforderung mit einer Höhe von 150 bis 600 mm geliefert werden. Alle Elemente werden im Werk produziert. Da jede einzelne Komponente strengen Tests unterzogen und in einer kontrollierten Umgebung zusammengebaut wird, sind Modular Rooflights qualitativ hochwertig und äußerst langlebig versichert Velux Commercial. Alle Standard-Verglasungen sind außen mit einer gehärteten Acht-Millimeter-ESG-Scheibe und innen mit einem Verbundsicherheitsglas ausgestattet. Sowohl Monolights als auch Linearlights verfügen über eine CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Modular Rooflights haben eine Lebensdauer von 30 Jahren gemäß EN 17213. Zur Optimierung des Innenraumklimas stehen für Modular Rooflights vielfältige Systemlösungen zur Verfügung. Neben den für die Frischluftzufuhr als zu öffnenden Elementen gibt es sie mit einer LowE-Zweifach- oder -Dreifach-Verglasung. Zudem kann man aus zwei Beschichtungsoptionen des Flachglases mit unterschiedlichen Werten für solare Wärmegewinnung, Sonnenschutz, Lichttransmission und Farbwiedergabe wählen. Sonnenschutz-Rollos sind in den Farben weiß, grau und schwarz verfügbar. Für eine einfache und schnelle Montage besteht die Option, sie vorverkabelt beziehungsweise vormontiert zu bestellen. Das Rollo wird mithilfe von vier Laufrollen an den Ecken des Aufsatzkranzes befestigt und durch zwei stabile, dünne Stahlseile an den Seiten straff gehalten.