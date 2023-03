Dieses Gleisstück hat der Backenbrecherlöffel BF120.4 aus dem Abbruchmaterial herausgetrennt. Foto: MB Crusher

Auf diesem Gebiet ist auch ein MB Crusher-Kunde aus Mitteldeutschland tätig. Das traditionsgebundene Unternehmen, das bereits in der vierten Generation besteht, befasst sich mit Abbruch- und Erdarbeiten, dem Transport von Schüttgütern, Containerdienst sowie der Aufbereitung von Recyclingmaterialien.

Um die riesigen Materialmengen zu verarbeiten wird eine mobile Brech- und Siebanlage eingesetzt. Und um kleinere Mengen zu verarbeiten steht ein MB Crusher-Backenbrecherlöffel MB-L200 zur Verfügung.

Häufig fällt aber auch Abbruchmaterial an, das zu groß ist oder zu stark mit Bewehrungseisen oder Bahngleisen kontaminiert ist. In diesen Spezialfällen ist es nicht möglich das Abbruchmaterial mit einer normalen Brechanlage zu verarbeiten, da das Eisen sich verklemmen könnte oder das Förderband beschädigen würde. Das würde neben dem Schaden viele Stunden Arbeit und Ausfallzeiten verursachen. So hat sich im Laufe der Zeit einiges an eisenhaltigem Material angesammelt.



Auch wenn es genügend Lagerflächen gibt, ist es unbefriedigend unverarbeitetes Material liegen zu haben, das gewinnbringend weiterverkauft werden könnte. Also sollte in den Stunden, in denen der Bagger nicht benutzt wird, der MB Crusher-Backenbrecherlöffel BF120.4 diese problematische Arbeit übernehmen.



Auf einen Liebherr 936 installiert stieß der Backenbrecherlöffel nach einigen Probeläufen auf ein riesiges Stück Bahngleis, das den BF120.4 deutlich blockierte. Nachdem der BF120.4 schnell und ohne größere Probleme geleert wurde, rutschte auch das riesige Gleisstück heraus.

Der Baggerfahrer war fassungslos, denn wenn ein solches Stück Eisen in die Brechanlage gekommen wäre, hätte es mit Sicherheit einen Schaden verursacht.

Und jeder weiß wie kostspielig Stillstandszeiten für Unternehmen sind. Um das zu vermeiden braucht man also nur einen Bagger, Maschinenführer und einen Backenbrecherlöffel von MB Crusher.

Der Backenbrecherlöffel BF120.4 wurde entwickelt, um Zerkleinerungsarbeiten in Steinbrüchen, auf Deponien und beim Schutt-Recycling zu erledigen. Er ist laut Hersteller eine vielseitige und leistungsstarke Maschine geeignet für Bagger von 30 bis 45 t und ideal für städtische und große Baustellen. Ausgestattet mit dem Magnetabscheider sei er ideal für die Verarbeitung von Stahlbeton oder eisenhaltigen Materialien.



Der MB-Magnetabscheider ist einfach zu installieren und unerlässlich, um Eisen von gebrochenen oder gesiebten Materialien zu trennen.