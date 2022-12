Die Neuheit soll nach Aussage der Verantwortlichen im Jahr 2023 auf dem Markt eingeführt werden und ist der erste in Serie hergestellte Elektrobagger von Doosan. Der DX20ZE vereint nach Unternehmensaussage ein sicheres, lärmarmes und emissionsfreies Design mit den erfolgreichen Funktionsmerkmalen und der hohen Leistung eines entsprechenden dieselbetriebenen Doosan-Minibaggers.

Durch die Breite von lediglich 950 mm passt der neue DX20ZE durch enge Passagen, beispielsweise Ein- und Ausgänge, Pforten oder Tore. Dadurch eigne er sich perfekt für Innenarbeiten auf beengtem Raum, etwa zu Rückbauzwecken oder beim Bau von Unterkellerungen.

Mit den kompakten Abmessungen sei der DX20ZE auch eine ausgezeichnete Lösung für Bauunternehmen und Baumaschinenvermietungen, die in Bereichen arbeiten, in denen Lärmschutz und/oder Nachtarbeit erforderlich sind. Neben Arbeiten im Innenraum gehören hierzu Bauprojekte in Stadtzentren, Nachtarbeiten und Vertragsarbeiten in lärmgeschützten Umgebungen, wie in Krankenhäusern, auf Friedhöfen oder in Schulen. Die Variante DX20ZE wird von einem im eigenen Hause entwickelten 20-Kilowattstunden-Lithiumionen-Batteriepack angetrieben, während die gesamte Elektroanlage und alle Komponenten der Maschine für die Arbeit in rauen Umgebungen optimiert sind, teilt Doosan mit. Mit einem Schnellladesystem können innerhalb einer Stunde 80 % der Batterieleistung wiederhergestellt werden. Nach sechs Stunden Aufladung mit dem Bordladegerät sei der maximale Ladungswert der Batterie erreicht. "Der DX20ZE wurde entwickelt, um den steigenden Bedarf nach Maschinen mit Elektroantrieb zu befriedigen. Die Gründe sind offensichtlich: Es geht nicht nur darum, dem Wunsch der Kunden nach umweltfreundlichen Maschinen nachzukommen", erläutert Albert Roh, Product Director bei Doosan Infracore Europe.