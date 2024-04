Heilbronn/Zweibrücken (ABZ). – Der aktuelle Tadano AC 4.080-1 ist für Scholpp in seiner Klasse offensichtlich der Kran der Wahl – anders lässt es sich dem Hersteller zufolge nicht erklären, dass der Krandienstleister mit Hauptsitz in Stuttgart gleich vier dieser Krane geordert hat, von denen Patrick Löffler, Niederlassungsleiter von Scholpp in Heilbronn, nun den zweiten bei Tadano in Zweibrücken abgeholt hat. Übergeben wurde der Kran von Tadano-Sales-Manager Michael Zieger.