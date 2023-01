Der Auftrag führte Möbus nach Zuzwil zur Firma Zürcher im schweizerischen Kanton St. Gallen. Er konnte die Maschine mit Unterstützung der FSP-Zentrale untersuchen, denn die Recyclinganlage war mit einer Vielzahl von technischen Optionen ausgestattet. Foto: FSP

FSP-Sachverständiger Michael Möbus mit Sitz in Neuwied hat erst vor Kurzem diese Ausbildung absolviert und jetzt nicht nur einen umfangreichen Zustandsbericht für eine der größten Brecheranlagen überhaupt erstellt. Er hat auch den Grundstein für den Start dieser Dienstleistung in der Schweiz gelegt. Seine Organisation FSP gehört zum TÜV Rheinland und bietet Gutachten und Zustandsberichte für Baumaschinen auch internationalen Kunden an. "So eine Brecheranlage ist im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiger Brecher", sagt Kay Dückert, bei der FSP zuständig für das Thema Baumaschinen. "Und ein Gutachten dafür allein aufgrund der riesigen Dimensionen eine Herausforderung." Der Zustandsbericht, den Möbus erstellt hat, handelte von einer Gipo-Brecheranlage des Typs R131 FDR GIGA Giporec. Sie ist bis zu 68 t schwer und hat eine Transporthöhe von rund 3,7 m. Der Auftrag führte Möbus nach Zuzwil zur Firma Zürcher im schweizerischen Kanton St. Gallen. Er konnte die Maschine mit Unterstützung der FSP-Zentrale untersuchen, denn die Recyclinganlage war mit einer Vielzahl von technischen Optionen ausgestattet. Ziel der Untersuchung war ein umfangreicher zweisprachiger Zustandsbericht. "Für einen Gutachter ist so ein Auftrag ein Großauftrag", erläutert Dückert. "Unsere Leistungen rund um Baumaschinen haben sich inzwischen herumgesprochen. Kunden im In- und Ausland nehmen – wie in diesem Fall – gern die zweisprachigen Gutachten in Anspruch, weil sie beim internationalen Verkauf solcher Maschinen sehr wertvoll sind. Schließlich führen sie zum Siegel 'TÜV Rheinland geprüfte Baumaschine'."

Möbus ist mit dieser Erfahrung auf den Geschmack gekommen und hofft auf weitere anspruchsvolle Baumaschinenaufträge. Dafür ist ihm (fast) kein Weg zu weit. FSP-Baumaschinen-Verantwortlicher Dückert sieht in diesem Auftrag einen weiteren Meilenstein für die internationale Ausrichtung der FSP.