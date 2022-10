Der RUTHMANN STEIGER T 330 XS ist mit 8,43 m Länge rund 40 cm kürzer als der bisherige STEIGER T 330. Foto: Ruthmann

Gescher-Hochmoor (ABZ). – Ruthmann war in diesem Jahr wieder mit jeweils einem Stand im Außen- und Innenbereich bei den Innovationstagen "Bron to Lift" im Hotelpark Hohenroda vertreten.

Hier präsentierte Ruthmann die beiden Neuheiten RUTHMANN STEIGER T 330 XS und die BLUELIFT Raupenarbeitsbühne ST 31. Die neue Arbeitsbühne mit dem Zusatz XS ist mit 8,43 m Länge rund 40 cm kürzer als der bisherige STEIGER T 330. Damit ist sie laut Hersteller die kompakteste und einzige 33-Meter-Arbeitsbühne auf einem 7,49-Tonnen-Fahrgestell am Markt. Der neue STEIGER T 330 XS erreicht jetzt 21,75 m Reichweite – fast 60 cm mehr als sein Vorgänger. Durch die jetzt erhöhte Korblast von bis zu 350 kg in Verbindung mit der besonders großen Reichweite ergeben sich weitere interessante Einsatzmöglichkeiten.

Die neue BLUELIFT Raupenarbeitsbühne erreicht 31 m Arbeitshöhe und18 m seitliche Reichweite bei 100 kg Korblast und 14 m bei 400 kg Korblast. Sie verfügt über einen Korbarm und eine komplett überarbeitete Steuerung. In der neuen BLUELIFT ST 31 steckt jetzt auch die bewährte STEIGER Technik aus dem Premium-Segment. So hat Ruthmann das nach eigenen Angaben vielfach bewährte Träger- und Teleskopsystem vom STEIGER T 330 übernommen und mit dem Raupen-Fahrwerk kombiniert. Die BLUELIFT ST 31 ist laut Hersteller mit einer Breite von 1,14 m und einer Höhe von 1,99 m dabei extrem kompakt und kann auch durch sehr schmale Öffnungen eingebracht werden. Das verbreiterbare Ketten-Fahrwerk kann auf eine Breite von 1,62 m hydraulisch ausgefahren werden, was für hohe Stabilität im Gelände sorgt. Die BLUELIFT ST 31 ist bei abgenommenem Arbeitskorb 7,46 m lang. Ist dieser montiert, misst sie 7,8 m.

Ruthmann ist auf der bauma vertreten im Freigeläde FS, Stand 1006/4.