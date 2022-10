Mit dabei ist auch die Betonsparte des österreichischen S&E-Komplettanbieters – laut eigener Aussage seit Jahren führend im Premium-Segment der supermobilen und stationären Betonproduktion.



Technologie-Brücke geschlagen

Mit seiner neuesten Baureihe DYNAMIX 2500 schlägt SBM jetzt die Brücke zwischen beiden Technologien und setzt dabei den Verantwortlichen zufolge neue Maßstäbe im attraktiven Anlagendesign.

Eine Produktionsleistung von bis zu 115 m³/h Festbeton, Spitzentechnologien in Verwiegung, Dosierung und Mischtechnik sowie die einfache Installation ohne aufwändige Vorarbeiten – dies sind laut SBM die Hauptmerkmale der neuen Betonmischanlage DYNAMIX 2500, die erstmals in München präsentiert wird. Damit steht sie in einer Reihe mit der EUROMIX-Technologie und den LINEMIX-Containeranlagen.

Für alle Ansprüche geeignet

Was die neue Baureihe allerdings von den hochintegrierten supermobilen Lösungen und den ausrüstungstechnisch stärker kundenspezifisch auslegbaren Container-Systemen unterscheidet, ist die weitgehend standardisierte Modulbauweise der platzökonomischen, vertikalen Anlagentechnik. Ergänzt durch Serienkomponenten aus dem mobilen SBM-Betonprogramm – Bindemittelsilos, Gesteinsbunker, Beschickeraufzug – wird die DYNAMIX 2500 zur wirtschaftlich attraktiven Lösung für temporäre Einsätze oder den langfristigen Betrieb als stationäre Anlage in allen Klimaregionen, versichert das Unternehmen.

Der Betreiber hat die Wahl zwischen drei Ausstattungspaketen: Die unverkleidete Standardversion als Lösung für schnelle Standortwechsel oder den Indoor-Einsatz, die "Sommerversion" mit weitauskragenden Schutzdächern über den Arbeitsbühnen sowie die "Winterausführung" mit der neuartigen Verkleidung der Mischereinheit und der Bunker-Übergaben mit robusten Lichtbandpaneelen. Das Kunststoff-Sandwichmaterial lasse sich leicht montieren, sei UV-beständig und biete sehr hohe Dämmwerte (U-Wert: 1,1 W/m²K) für einen witterungsunabhängigen Ganzjahresbetrieb, auch unter Extrembedingungen. Gleichzeitig verleiht die mehrfarbig gestaltete, glattflächige Fassade der Anlage ein attraktives "dynamisches" Aussehen, das sich deutlich gegenüber Container-Konstruktionen oder herkömmlichen Profilblechen abhebt, sagt SBM.

Alle DYNAMIX-Ausstattungspakete sind einfach um- und nachrüstbar und ermöglichen durch die sorgfältige Verarbeitung auch mehrfache Standortwechsel mit Zwischenlagerungen ohne Substanzverluste. Im Stationärbetrieb bieten sie eine optimierte interne Logistik auf engstem Raum und unterstützen mit ihrer modernen "aufgeräumten" Erscheinung die langfristige Akzeptanz der Lieferwerke auch innerhalb von Ballungsräumen, teilt die Firma mit.

Mit "Plug-and-Play"-Funktion

Auch bei der technischen Auslegung des neuen DYNAMIX-Konzepts ließen sich die SBM-Ingenieure vom modernen Industriedesign leiten, das funktionale Anforderungen und ergonomische Vorteile gleichermaßen berücksichtigt. Trotz ihrer transportoptimierten Abmessungen bieten die Waagenbühne mit robuster SBM-Technologie und die Mischerbühne mit dem speziellen BHS-Doppelwellenmischer des Typs DKXS 2,50 S (2,5 m³/Charge), inklusive neuartiger SBM-Hochdruckreinigung (120 bar), viel Platz und eine gute Zugänglichkeit und gewährleisten so Komfort und Sicherheit für das Personal.

Bei allen DYNAMIX-Baugruppen sind die Versorgungsanschlüsse entsprechend der gewählten Ausstattungspakete vorinstalliert und lassen sich nach der Kranmontage über "Plug-and-Play"-Verbindungen schnell in Betrieb nehmen. Die Aufstellung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage inklusive Bindemittelsilos und der horizontalen Bunkereinheit mit einem Gesteinsvolumen von 128 m³ (4 bis 8 Kammern) kann auf allen ausreichend befestigten Flächen mit Mobilfundamenten erfolgen. Die mechanische Montage der vorinstallierten Gesamtanlage nimmt laut SBM nur rund einen Tag in Anspruch. Mithilfe einer optimierten Steuerungs-Schnittstelle ist das Implementieren der vom Betreiber bevorzugten Technologie einschlägiger internationaler Steuerungshersteller frei wählbar, was die Einbindung in einen unternehmensweiten Standard erleichtert, versichert SBM.

Spektrum großflächig abedeckt

Die drei DYNAMIX-Ausstattungsvarianten mit wenigen klar definierten optionalen Erweiterungspaketen decken laut SBM das ganze Anwendungsspektrum der mobilen Mischanlagen-Technologie ab. Neben genau steuerbaren Anfangsinvestitionen – bei jederzeit möglicher bedarfsgerechter Erweiterung – bringe die hohe Standardisierung für den Betreiber weitere Vorteile. So lassen sich die Anlagen auch dezentral über einen regionalen SBM-Partner einfacher planen und aufgrund übertragbarer Leistungsdaten unter Umständen zügiger genehmigen. Das Modulkonzept sichere zudem eine schnellere Verfügbarkeit durch die Lagerfertigung zahlreicher Komponenten am SBM-Standort Liezen. Gleiches gelte für Wartung und Service.

In München informiert SBM außerdem über seine supermobilen, container-mobilen und stationären Baureihen. Gezeigt wird die radmobile EUROMIX-Maschine des Typs 3300 SPACE, die trotz minimalem Platzbedarf und kurzer Aufbauzeit einen Festbeton-Ausstoß von bis zu145 m³/h erreicht. Damit liegt sie laut Hersteller im oberen Leistungsbereich der insgesamt acht EUROMIX-Modelle (Festbeton: 80 bis 170 m³/h; Mischergrößen: 1,67 bis 4 m³/Charge).

Auf der bauma ist SBM an verschiedenen Orten zu finden: Indoor in Halle B2.249 und im Außengelände unter den Bezeichnungen 23B.B23.15 und 23B.B23.26 (zwischen Hallen B2 und B3).