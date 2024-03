Roth-Heckenhof (ABZ). – Seit Beyer-Mietservice sein Sortiment um die rein mechanische Höhenzugangstechnik erweitert hat, drehen die Nutzer dem Unternehmen zufolge wortwörtlich am Rad: Sanft, sekundenschnell und ohne Kraftaufwand gleitet die Plattform der kompakten Arbeitsbühnen FleXXilift TMB 35 M und TMB 42 M laut Hersteller durch simples Betätigen einer Handkurbel auf die gewünschte Arbeitshöhe.

Der Beyer-Mietservice hat sein Sortiment um die rein mechanische Höhenzugangstechnik erweitert. Foto: Beyer-Mietservice

Das Geheimnis sei ein patentiertes Energiespeichersystem, mittels dem die umweltfreundlichen Bühnen komplett ohne Batterien und Hydraulikkomponenten auskommen.

Arbeitsstellen, die sich händisch nicht erreichen lassen, erfordern technische Unterstützung. Doch nicht alle Höhenzugangslösungen entsprechen mehr den geltenden Richtlinien. So reglementiert die TRBS 2121 Teil 2, Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, das gewerbliche Arbeiten von Leitersprossen dahingehend, dass unbegrenzt nur noch bis zu einer Höhe von 2 m agiert werden darf. Bis 5 m Arbeitshöhe darf maximal zwei Stunden lang von einer Leiter aus gearbeitet werden.

Allerdings längst nicht von jeder. Dafür zugelassene Leitern müssen über eine Sprossentiefe von mindestens 8 cm oder einen Einhängetritt von 25 x 25 cm verfügen. Jenseits von 5 m sind gewerbliche Höhenarbeiten von der Leiter aus schlicht nicht zulässig. Ausnahmen gelten nur dann, wenn eine Gefährdungsbeurteilung die Leiter als einzigen infrage kommenden Höhenzugang ausweist.

An dieser Stelle, im Speziellen für Höhenarbeiten im eingeschossigen Bereich, kommen manuelle Low-Level-Steiger ins Spiel, so das Unternehmen. Die kompakten Vertikalbühnen erreichen Arbeitshöhen von 3,5 m beziehungsweise 4,2 m und sind konzipiert für Einsatzfälle, in denen Leitern und Podeste bislang alternativlos waren. Geräuschlos, emissionsfrei und ohne verschleiß- und defektanfällige Bauteile eignen sie sich für schmutz- und lärmsensible Bereiche. Krankenhäuser, Rehazentren, Praxen, Kantinen, Wohnanlagen, Hotels, Schulen, Kitas, Büroräume oder öffentliche Einrichtungen sind laut Beyer-Mietservice wie gemacht für diese Bühnenarten.

Beyer-Mietservice verfügt über eine große Flotte an Arbeitsbühnen. Foto: Beyer-Mietservice

Sie passen durch Standardtüren, in Personenaufzüge und lassen sich über druckempfindliche Böden wie Teppich oder Holz bewegen. Stabile Lenkrollen verleihen den manuellen FleXXilift-Bühnen nicht nur Flexibilität bei wechselnden Einsatzstellen, sondern äußerste Wendigkeit in schmalen, platzbegrenzten Bereichen wie beispielsweise Fluren. Rüstzeit sei quasi nicht vorhanden: kein Schleppen, keine Montage, kein zusätzliches Personal.

Die Vorteile der umweltfreundlichen Arbeitsbühnen sind dem Unternehmen zufolge mit der neuartigen Hubtechnik längst nicht erschöpft. Manuelle Mastbühnen verfügen über den vollen Umfang an Sicherheitsausstattung wie selbstverriegelnde Bremsen, Trittbremse, Hubmechanismus-Sperre und selbstverständlich Anschlagpunkte für die PSA. Sie sollen wartungsfreundlich sein und sollen sich von quasi jedem nach Einweisung unkompliziert bedienen lassen.

Da sie über keine kälteempfindlichen Akkus verfügen, dürfen sie ebenfalls in Kühlräumen genutzt werden und praktische Ablageflächen prädestinieren sie für beispielsweise Inventuren oder Reparaturarbeiten. Die umweltfreundlichen Mini-Mastbühnen haben laut Unternehmen ihren Siegeszug in der Vermietung längst gestartet und begeistern das Handwerk, Facility Management und die Industrie gleichermaßen.