Bergheim, Österreich (ABZ). – Vor Kurzem öffnete Palfinger bereits zum 4. Mal seine Tore für den "Tag der Lehre". Rund 150 Interessierte folgten der Einladung in den Palfinger Campus im oberösterreichischen Lengau und erlebten die Vielfalt von Palfinger als Arbeitgeber hautnah.

"Tag der Lehre" am Palfinger Campus in Lengau: viele Einblicke ins Unternehmen und seine Technologien. Foto: Palfinger /Wolfgang Lienbacher

Vor Ort konnten sie unter anderem das Schweißen, Konstruieren und Kranfahren selbst ausprobieren und sich über 18 technische und kaufmännische Berufe mit Zukunft informieren. "Es wird aktuell viel über den Fachkräftemangel gesprochen. Wir tun aktiv etwas dagegen – ganz besonders im Bereich der Lehrlingsausbildung", sagt Bernhard Eicher, Leiter der Lehrlingsausbildung bei Palfinger. "Derzeit bilden wir rund 140 junge Frauen und Männer in 18 Lehrberufen aus und im nächsten Herbst gibt es wieder 50 freie Stellen für neue Talente."

19 Stationen



Beim Tag der Lehre boten 19 Stationen die Möglichkeit, mehr über das Technologieunternehmen zu erfahren und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten kennenzulernen. Dabei konnten die Jugendlichen auch gleich selbst aktiv werden: Roboter programmieren und Kranfahren standen ebenso auf dem Programm wie das Ausprobieren von Fräsmaschinen und das Reinschnuppern in die kaufmännische Lehrlingsausbildung.

Zudem konnten sich die Besucher über Zusatzangebote informieren, von Lehre mit Matura (Abitur) über die Duale Akademie bis hin zum neuen Ausbildungsprogramm Study & Work. Alexander Ecker, derzeit als Werkstofftechniker im 2. Lehrjahr, stand den Besuchern mit Informationen und Tipps aus erster Hand zur Verfügung: "Für mich war es die absolut beste Entscheidung, meine Lehre bei Palfinger zu starten. Ich lerne Werkstofftechniker und ich weiß, dass mir nach meiner Ausbildung alle Möglichkeiten offenstehen." Wie jeder dritte Lehrling absolviert auch er eine Lehre mit Matura.

Abwechslungsreichen Ausbildung



Die Lehre bei Palfinger steht unter dem Motto "Starte mit uns in deine PALFUTURE". Die Nachwuchsfachkräfte profitieren dabei von der praxisorientierten und abwechslungsreichen Ausbildung in einer globalen Organisation. Zahlreiche Benefits wie Prämien für überdurchschnittliche Leistungen oder die Möglichkeit, das Unternehmen bei internationalen Wettbewerben zu vertreten, garantieren eine attraktive Lehrzeit. Das internationale Ausbildungsprogramm ermöglicht zudem Aufenthalte an weltweiten PALFINGER Standorten, von Spanien bis China. Der Effekt: Neun von zehn Lehrlingen nehmen nach erfolgreich absolvierter Ausbildung die vielfältigen Karrierechancen im Unternehmen wahr.

Von der Lehre mit Abitur bis hin zu Trainingsprogrammen für Führungskräfte – Aus- und Weiterbildung wird bei Palfinger nach eigenen Angaben großgeschrieben. Eine besondere Rolle spielt dabei der Palfinger Campus in Lengau. Das moderne Aus- und Weiterbildungszentrum bietet nicht nur Lehrlingen gute Möglichkeiten, sondern steht mit seinen Angeboten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen.

Zusätzlich werden an ausgewählten Standorten etwa in Deutschland, den USA und China eigene Qualifizierungskurse angeboten.