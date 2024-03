Drei Solarpanels und eine Brennstoffzelle versorgen dieses Überwachungssystem mit Energie. Foto: LivEye

Da sich auf Baustellen wertvolle Baumaterialien, Werkzeuge und Baumaschinen befinden, fürchten Bauherren die Bedrohungen durch Diebstahl, Vandalismus und rechtliche Streitigkeiten. An zuverlässigen Sicherheitslösungen herrscht großer Bedarf. Hier setzt das Sicherheitsunternehmen LivEye an, das nach eigenen Angaben mit seinen innovativen Videoüberwachungssystemen für umfassenden Schutz sorgt. Das Herzstück bildet dabei die rund um die Uhr besetzte Leitstelle, die getreu dem Firmennamen live und DSGVO-konform das Auge auf definierte Risikozonen richtet.

LivEye präsentiert eine breite Palette von Sicherheitslösungen für Baustellen: Vom bewährten LivEye One+ für einen Überblick von oben auf kleinstem Raum über den energieautarken Pro Solar hin zum flexiblen Falcon bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Anforderungen.

Integrierte KI

Alle Systeme sind an die 24/7 besetzte Leitstelle angeschlossen, nutzen eine integrierte KI und auf Wunsch die Smart by Day-Funktion. Diese ermöglicht es nach Unternehmensangaben, die LivEye Videoüberwachungssysteme tagsüber als virtuelle Baustellenansicht zu verwenden. So können Verantwortliche per remote aus der Ferne auf die Baustelle zugreifen und es findet eine umfassende Projektdokumentation statt. Der Videoturm LivEye One+ überzeugt mit Überwachungstechnik auf kleinstem Raum:

Zwei PTZ- und eine bispektrale Bullet-Kamera thronen auf einem 6 m hohen Mast und detektieren Verdächtige auf bis zu 200 m Entfernung. Dabei kommt es mit einer Standfläche von 1 m² aus. Notwendig ist lediglich eine dauerhafte 230-Volt-Stromversorgung.

Als europaweit leistungsfähigstes autarkes Überwachungssystem bildet das LivEye ProSolar nach Unternehmensangaben eine Alternative für Orte ohne Infrastruktur. Drei Solarpanels und eine Brennstoffzelle versorgen dieses umweltfreundliche Überwachungssystem mit Energie. Der 6,5 m hohe, mit zwei PTZ-Kameras ausgestattete Videoturm deckt einen Radius von 200 m ab.

Der LivEye Falcon ist mittels seiner kompakten Abmessung zur flexiblen Installation an Wänden oder Masten geeignet und benötigt dabei keine kundenseitige Netzwerkinfrastruktur. Zwei bispektrale Bullet- und eine PTZ-Kamera überwachen einen Bereich von bis zu 180° auf 30 m Distanz.

Abgestimmte Maßnahmen

Erfasst eine Kamera Bewegung im Detektionsbereich und stuft die intelligente LivEye Analyse Software diese Bewegung als Mensch oder Fahrzeug ein, schlägt das System in der Leitstelle Alarm. Das geschulte Personal bewertet anhand des Kamera-Live-Feeds die Lage und handelt entsprechend zuvor abgestimmter Maßnahmen – von der Täteransprache via Lautsprecher über die Verständigung von Zuständigen bis hin zum Hinzuziehen der Polizei. Die LivEye GmbH bietet nach eigenen Angaben seit 2018 individuelle Sicherheitskonzepte für verschiedene Branchen in ganz Europa.

Das Full-Service-Konzept des Föhrener Unternehmens umfasst effiziente Sicherheitslösungen und Perimeterschutz. Mit modernster Kameratechnik, dem gezielten Einsatz von KI und 24/7 besetzter Leitstelle ermöglicht der Systemintegrator eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung für temporäre Risikozonen.

Die LivEye-Marke Nestor liefert Mietlösungen für den dauerhaften Einsatz im B2B Bereich. Carsten Simons und Marc Thurn leiten die Geschäfte des Unternehmens, das rund 75 Mitarbeiter an fünf Standorten in der D-A-CH-Region und in Polen beschäftigt.