Bodenwöhr (ABZ). – Die Anforderungen an eine luftdichte Gebäudehülle sind hoch. Was mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) bereits Pflicht war, wurde mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) nochmals verschärft. Dies hat auch Konsequenzen für die Fenstermontage.

Einfache und sichere Verarbeitung: vorgegebene Bohr- und Schraubmarkierungen dienen als Montagehilfe für den sicheren Randabstand zum Mauerwerk. Foto: illbruck

Denn immer dickere Wärmedämmverbundsysteme und zweischalige Bauweisen erfordern stets neue Lösungen, damit das Fenster nicht zum Schwachpunkt wird. Bereits 2012 führte illbruck deshalb im Bereich der Vorwandmontage das SY001 Vorwandmontage-System PRO ein. Es handelt sich dabei um die erste und bislang einzige vom ift Rosenheim (nach Richtlinie MO-01/1) zertifizierte kleberbasierte Fenster-Vorwandmontagelösung und ist laut illbruck das immer noch meistgeprüfte System auf dem Markt.

Basierend auf diesen Erfahrungen entwickelte illbruck nun das SY002 Vorwandmontage-System SMART und stellt damit eine neue verarbeitungsfreundliche und kostenorientierte Lösung vor. Damit werden nicht nur den hohen Sicherheitsansprüchen an die Fenstermontage Rechnung getragen, sondern auch den Forderungen nach optimaler Wirtschaftlichkeit.

Aber warum rückt das Fenster eigentlich vor die Wand? Bei der Suche nach Wärmebrücken in der Gebäudehülle mit entsprechenden Simulationen von Wärmestromverläufen offenbarte sich schnell, dass Fenster idealerweise in der Dämmebene montiert werden sollten. Dabei spielen die Isothermenverläufe die entscheidende Rolle: Denn je weniger sie an einem Punkt in ihrer Lage verspringen, desto geringer sind die Wärmeverluste.

Die vorgelagerte Montage führt zu einer Glättung der Isothermenverläufe und damit zu einer Reduzierung von Wärmebrücken. Idealerweise sollten sich die Innenoberflächen von Fenstern und Türen etwas außerhalb der 10 bis 13 °C Isotherme des Wandaufbaus befinden. In dieser Position mit den illbruck Vorwandmontage-Systemen montiert, bleiben die Fensterinnenseiten laut Hersteller frei von Tauwasser und die Gefahr der Schimmelbildung wird vermieden. Gleichzeitig wird eine unschöne Schießscharten-Optik, die durch tief in der Laibung liegende Fenster entsteht, verhindert.

Sicher, leicht und effizient

Mit besonders leichten Fenstermontage-Riegeln und passgenauen Pfeil-Stoßverbindungen ermöglicht das neue SY002 Vorwandmontage-System SMART eine wärmebrückenreduzierte Fenstermontage direkt in der Dämmebene. Für eine einfache Verarbeitung sorgen nach Aussage von illbruck vorgegebene Bohr- und Schraubmarkierungen in praktischen Schritten von zehn Zentimetern, die gleichzeitig einen sicheren Randabstand zum Mauerwerk gewährleisten. Zeitaufwendiges Vorbohren und ständiges Nachmessen seien dadurch überflüssig und die Vorbereitungszeit werde deutlich reduziert. Dank der rechtwinkligen Kontur lassen sich nachfolgende Gewerke, wie Wärmedämmung, gut anarbeiten. Die anschließende Abdichtung kann wie gewohnt ausgeführt werden.

Aufgrund des geringen Gewichts sind die Profile gut zu transportieren und vereinfachen die Baustellenlogistik deutlich. Das System ist umfassend geprüft und lässt sich laut Hersteller einfach montieren. Um den Mengenbedarf schnell und unkompliziert zu ermitteln, stellt illbruck einen kostenfreien Online-Mengenkalkulator auf der Website illbruck.com zur Verfügung. Dort finden sich auch die jeweiligen Ausschreibungstexte sowie alle technischen Informationen rund um die Vorwandmontage und das System. Die grünen PR150 Fenstermontage-Riegel aus hochdichtem Polystyrol-Hartschaum sind die tragenden Elemente des illbruck SY002 Vorwandmontage-Systems vom Typ SMART.

Die robusten Pfeil-Stoßverbindungen sorgen für eine eindeutige Montagerichtung der einzelnen Riegel und gewährleisten in Kombination mit dem illbruck SP351 Fenstermontage-Kleber auf Hybridbasis eine kraftschlüssige und luftdichte Verklebung. Das Material zeichnet sich nach Herstellerangaben durch eine feinporige Struktur aus und ist frei von scharfen Kanten. Für eine lückenlose Nachverfolgung verfügt jeder Riegel über eine eigene Chargen-Nummer.

Als Systemanbieter ist es für illbruck nach eigener Aussage wichtig, dass sich die einzelnen Produkte ergänzen. So bietet das Unternehmen nach der Montage der Riegel die bekannten, passenden Abdichtungsprodukte: angefangen von Multifunktionsbändern, über Folien oder Schaum bis hin zu speziellen Dichtstoffen. So ist das neue SY002 Vorwandmontage-System SMART mit allen illbruck Abdichtungssystemen kompatibel und entsprechend geprüft.

Geprüft auf Herz und Nieren

Für einen verarbeitenden Betrieb ist es wichtig, sich vor möglichen Reklamationen zu schützen und zu einem geprüften System zu greifen. Das Illbruck-SY002 Vorwandmontage-System SMART erfüllt laut Illbruck alle anerkannten Regeln der Technik mit entsprechenden Prüfungen und gibt Sicherheit in den Bereichen Statik, Brand-, Einbruch- und Schallschutz, Luftdichtheit und Absturzsicherheit. Darüber hinaus ermöglichen die auf die Riegel aufgebrachten Chargennummern eine sichere Rückverfolgung.